دریافت 29 MB کد مطلب 5699496 https://mehrnews.com/xZsPg ۱۴ بهمن ۱۴۰۱، ۰:۱۶ کد مطلب 5699496 فیلم هنر فیلم هنر ۱۴ بهمن ۱۴۰۱، ۰:۱۶ کنجکاویهای ویترین «فجر۴۱» در دومین روز گزارش خبرنگار مهر از آنچه در دومین روز چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر گذشت. کپی شد مطالب مرتبط صابر ابر برای گریم سنگین این فیلم بیهوش شد!/ از جوکر کپی نکردیم اکران فیلمها برای آحاد مردم رسالت اصلی جشنواره فیلم عمار است کاراکتر اصلی «سرهنگ ثریا» واقعی است/ مادران دلشکسته پشت کمپ اشرف نگاه مهر به چهارمین روز جشنواره فیلم فجر این فیلم باید ساخته میشد/ کارگردانی که با حال بد به ملت آمد این مرد امروز در فجر گریه میکند؟/ رقابت دو قهرمان در دنیای واقعی واکنش کارگردان فیلم جنگل پرتقال به تحریم سینما و جشنواره لوگو فیلم سینمایی «اتاقک گلی» منتشر شد برچسبها جشنواره فیلم فجر جشنواره فجر چهل و یکمین جشنواره تئاتر فجر فیلم سینمایی فیلم جنگل پرتقال فیلم آه سرد فیلم یادگار جنوب
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