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کد مطلب 5699496
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۱۴ بهمن ۱۴۰۱، ۰:۱۶

کنجکاوی‌های ویترین «فجر۴۱» در دومین روز

کنجکاوی‌های ویترین «فجر۴۱» در دومین روز

گزارش خبرنگار مهر از آنچه در دومین روز چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر گذشت.

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