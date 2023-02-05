دلیل جنجالی شدن دیدارهای استقلال و پرسپولیس/ توصیه برای ادامه لیگ

حسین فرزامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پیروزی سه بر دو استقلال برابر مس کرمان گفت: بازی خوبی را که می‌توانستیم شاهد باشیم جنجال‌ها و درگیری‌های آن را تحت الشعاع خود قرار داد. استقلال در یک روز خوب توانست به سه امتیاز حساس دست یابد و با توجه به شکست گل گهر و تساوی پرسپولیس امید بیشتری به قهرمانی پیدا کند.

وی ادامه داد: فاصله امتیازی استقلال با دو تیم بالاتر از خود تنها سه امتیاز است تا پایان فصل راه زیادی باقی مانده و هر اتفاقی می‌توان در فوتبال رخ دهد تا استقلال به قهرمانی برسد.

وی در مورد عملکرد استقلال در دیدار برابر مس گفت: آبی‌ها نمایش خوبی داشتند، البته کم تجربگی و جوانی گلر استقلال باعث شد تا این تیم بر اثر اشتباه دروازه اش باز شود اما استقلال که این روزها شرایط خوبی دارد به بازی برگشت و توانست سه بار دروازه مس را باز کرده و به پیروزی برسد. البته نباید از بازی خوب مس هم به سادگی بگذریم، با اینکه بازیکنان صاحب نام و بزرگی در این تیم نبودند اما حسین خانی با جوانانش بازی خوبی از خود ارائه کردند و این امیدواری را به وجود آوردند که بتوانند در هفته‌های بعد نتایج بهتری کسب کنند.

عضو پیشین هیأت مدیره باشگاه استقلال با انتقاد از عملکرد داور این دیدار گفت: متأسفانه کم تجربه بودن داوران تا هفته‌های اخیر بازی‌های زیادی را به جنجال کشیده است، در دیدار پرسپولیس و آلومینیوم هم شاهد چنین اتفاقاتی بودیم و دیدیم سرمربی سرخپوشان چه صحبت‌هایی بعد از بازی انجام داد. در دیدار استقلال و مس هم یک پنالتی واضح دیده نشد، تعجب می‌کنم چرا کمیته داوران برای این بازی‌های حساس از داورانی استفاده می‌کند که تجربه بالایی ندارند. نمی‌توانند بازی را مدیریت کنند و کاملاً کنترل بازی از اختیارشان خارج می‌شود بنابراین هر چه از زمان بازی می‌گذرد و تیم‌ها به دنبال کسب برد هستند فشارها و حساسیت‌ها بیشتر می‌شود و داور هم نمی‌تواند بازی را کنترل کرده و در نهایت می‌بینیم برخی دیدارها به جنجال کشیده می‌شود. کمیته داوران هم باید دقت بیشتری در چینش داوری داشته باشد و هم به طور شفاف پاسخگو باشد در غیر این صورت این اعتراض‌ها بیشتر می‌شود و خدایی نکرده اتفاقات بدتری در ورزشگاه‌ها رخ می‌دهد.

فرزامی با انتقاد از درگیری شدیدی که بین عوامل انتظامی و ساپینتو رخ داد، گفت: کسانی که به اماکن ورزشی می آیند باید آموزش دیده باشند. در ورزشگاه‌ها هر کس شرح وظایفی دارد که باید به آن عمل کند نه اینکه هر طور که دوست دارد رفتار کند. ناظر دیدار و مسئولان فدراسیون فوتبال باید در این خصوص نظارت بیشتری داشته باشند جلسات متعددی با مسئولین انتظامی برگزار کنند تا دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم درست است ساپینتو اخلاق تندی دارد و زود تحت تأثیر قرار می‌گیرد اما کسانی که مسئولیت سنگینی در ورزشگاه‌ها دارند باید صبور باشند و خودشان آب به آسیب دشمن نریزند.

وی در مورد دیدار سه شنبه آینده استقلال برابر نفت مسجد سلیمان هم گفت: همه بازی‌ها باید برای کادر فنی و بازیکنان سخت باشد آنها نباید هیچ تیمی را دست کم بگیرند اگر قرار است استقلال به قهرمانی برسد باید تمامی دیدارهایش را با پیروزی به پایان برساند. نفت مسجد سلیمان درست است شرایط مناسبی ندارد اما می‌تواند با یک بازی تدافعی و برای گرفتن یک امتیاز به مصاف استقلال برود بنابراین آبی‌ها باید تمام تمرکزشان روی این دیدار باشد و تنها هدف شأن رسیدن به سه امتیاز این بازی. حاشیه‌ها را به کنار گذاشته و تمام هدف شأن قهرمانی استقلال باشد ضمن اینکه به طور حتم ساپینتو در این دیدار کنار زمین نخواهد بود و این مسئولیت دیگر مربیان استقلال را بیشتر خواهد کرد.

فرزامی در پایان و در خصوص جذب بازیکنان جدید برای استقلال گفت: متأسفانه تا به امروز خبری نبوده، البته گفته می‌شود یک هافبک خارجی ظرف روزهای آینده به جمع آبی پوشان خواهد پیوست اما تا امروز چنین اتفاقی رخ نداده و باید منتظر باشیم و ببینیم آیا این بازیکن در صورت پیوستن به استقلال می‌تواند مشکلات خط هافبک آبی پوشان را حل کند یا اینکه او هم چند وقت دیگر از استقلال شکایت خواهد کرد و باز هم پنجره نقل و انتقالات استقلال بسته خواهد شد.