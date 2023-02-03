شرایط زندگی مردم در زمان پهلوی تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد بارانی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته مهدی‌شهر به میزبانی مصلای این شهرستان ضمن گرامی داشت ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی، بیان کرد: امروز جوانان ما باید بدانند که چرا انقلاب رخ داد و نخستین گام در پاسخ به این سوال نیز شناخت رژیم پهلوی و شرایط آن زمان است.

وی با بیان اینکه متأسفانه در فضای مجازی گاهی دشمنان به تطهیر این رژیم منحوس می‌پردازند، افزود: جوانان ما باید بدانند که اتکا به آمریکا و حضور ۶۰ هزار مستشار آمریکایی در ایران شرایطی را پدید آورده بود که سرهنگ ارتش ایران هم اجازه مشاهده تعمیر قطعه بالگرد توسط یک گروه بان آمریکایی را نداشت و این خفت برای ارتش بود.

امام جمعه مهدی شهر ضمن ضمن اشاره به تحمیل کاپیتولاسیون به کشورمان به مثابه اقدامات رژیم سابق، بیان کرد: بی تفاوتی به فرهنگ و هویت اسلام از دیگر موضوعاتی بود که در دوران پهلوی شاهد بودیم.

بارانی با بیان اینکه در زمان پهلوی خبری از دین نبود اما دشمنان دنبال تطهیر شاه هستند، تاکید کرد: اگر رژیم پهلوی تا به امروز ادامه پیدا می‌کرد هیچ خبر و اثری از دین در کشورمان و فرهنگ مردم ما باقی نمی‌ماند.

وی با بیان اینکه بها دادن به بهایی‌ها و درج مقالات ضد دین توسط بهایی‌ها در روزنامه‌ها و نشریات آن زمان از جمله مهمترین دلایل این ادعا است، گفت: عجیب اینکه در دوران رژیم پهلوی تمام آموزش و پرورش ایران به دست بهایی‌ها داده می‌شد.

امام جمعه مهدی شهر با اشاره به گسترش قمارخانه‌ها و مراکز فحشاء و مشروب فروشی‌ها از جمله موضوعاتی بود که به بی بند و باری دامن می‌زد، گفت: وضعیت بهداشت و درمان کشورمان بغرنج بود تا جایی که سال ۵۶ بدترین دوران از لحاظ تعداد مرگ و میر محسوب می‌شد.

بارانی با بیان اینکه ما در آن دوران با کمبود پزشک روبرو بودیم و مدام مجبور می‌شدیم از پزشکان هندی آن هم به میزان اندک بهره بگیریم، بیان داشت: در سال ۵۰ بالغ بر ۹۶ درصد روستاهای ما اصلاً برق نداشتند و حتی آب و مدرسه هم در روستاها وجود نداشت و کشورمان هم به واسطه دفاعی به آمریکا وابسته بود و لذا اینها مسائلی است که باید برای جوانان بیان شود.