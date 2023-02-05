ورود سامانه بارشی به غرب کشور از دوشنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی اعلام کرد: امروز بارشهای پراکنده در مناطق مرزی آذربایجانغربی، کردستان، خراسانرضوی و خراسان جنوبی، آذربایجانشرقی، کرمانشاه، زنجان وارتفاعات البرز غربی رخ خواهد داد.
از دوشنبه با ورود سامانه بارشی به غرب کشور در جنوبغرب، غرب و نواحی مرزی شمالغرب، بارش باران و برف آغاز میشود.
سهشنبه گستره سامانه بارشی کل نوار غربی، دامنههای جنوبی البرز، استانهای قزوین، البرز، تهران، شمال فارس و کرمان را تحت تأثیر قرار میدهد.
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