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۱۶ بهمن ۱۴۰۱، ۷:۵۶

سازمان هواشناسی اعلام کرد:

ورود سامانه بارشی به غرب کشور از دوشنبه

ورود سامانه بارشی به غرب کشور از دوشنبه

سازمان هواشناسی از ورود سامانه بارشی به غرب کشور طی دو روز آینده در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی اعلام کرد: امروز بارش‌های پراکنده در مناطق مرزی آذربایجان‌غربی، کردستان، خراسان‌رضوی و خراسان جنوبی، آذربایجان‌شرقی، کرمانشاه، زنجان وارتفاعات البرز غربی رخ خواهد داد.

از دوشنبه با ورود سامانه بارشی به غرب کشور در جنوب‌غرب، غرب و نواحی مرزی شمال‌غرب، بارش باران و برف آغاز می‌شود.

سه‌شنبه گستره سامانه بارشی کل نوار غربی، دامنه‌های جنوبی البرز، استان‌های قزوین، البرز، تهران، شمال فارس و کرمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

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کد مطلب 5700618

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    نظرات

    • سید IR ۱۸:۰۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
      2 1
      پاسخ
      توکل به خدا
    • ناشناس IR ۲۰:۵۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
      3 2
      پاسخ
      یعنی دورغ های که میگن راسته
    • IR ۲۱:۲۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
      6 1
      پاسخ
      همه آبها باید در داخل کشور مهار شود از ترکیه و افغانستان کمتر نیستیم که از ورود حق آبه ایران جلوگیری می کنند .
    • علی IR ۲۱:۵۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
      1 2
      پاسخ
      سلام یه خورد از نظر هوا شناسی بیشتر دقت کنید لطفا
    • ناشناس IR ۲۲:۵۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
      1 1
      پاسخ
      جناب کارشناس تو که میدونی .من میدونم .تو نمیدونی .کی برف میاد
    • AE ۱۹:۳۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      خدا را شکر که همیشه باران ببارد و دقیق پیش بینی شود . باران اعلام می‌شود اما پوشش ابر و باران نیست . فقط خداوند باران بیاورد خدا خدا خدا

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