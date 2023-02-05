به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان، سیداحمد هاشمی درباره جزئیات نجات جان چهار ملوان در آب‌های دریای عمان افزود: یک لنج چوبی باری با هشت نفر خدمه در ۸۰ مایلی از بندر چابهار دچار آتش سوزی شده بود که چهار نفر خدمه آن توسط یک کشتی خارجی و با هماهنگی مرکز (MRCC) چابهار نجات یافتند.

وی ادامه داد: متأسفانه تعداد چهار نفر دیگر از خدمه شناور با وجود چندین روز عملیات جستجو توسط شناور ناجی و همیاران ناجی همچنان مفقود هستند.

این مقام مسئول به فرماندهان و خدمه شناورهای سنتی و لنج‌ها توصیه کرد که به هنگام سفر دریایی حتماً تجهیزات ایمنی از قبیل لایف رأفت، حلقه نجات و جلیقه نجات به تعداد پرسنل شناور به همراه باشد.