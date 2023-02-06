برگزاری دومین نشست تخصصی معماری و شهرسازی اسلامی در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر عاطف در راستای اهداف برگزاری این همایش افزود: در جست و جوی توسعه و پیشرفت ایران اسلامی سعی بر آن است به پشتوانه گذشته تاریخی پرتلاش مردم سرزمین ایران در برپایی شهرها و بناها، اکنون معماری و شهرسازی را در مسیر توسعه و تحول مطلوب قرار دهیم.
وی در ادامه افزود: شاخصهها و مؤلفههای تخصصی در مسیری هدفمند مورد خطاب قرار گرفته و شرایط زیست مطلوب ساحت انسان بر پایه ارزشهای معماری و شهرسازی اسلامی در عرصه شهر و ساختمان منعکس گردد.
مسئول بسیج عمران و معماری مهندسین سپاه انصارالحسین علیه السلام همدان اشاره کرد: به همین منظور سلسله نشستهای تخصصی گروه معماری و شهرسازی بسیج عمران و معماری مهندسین استان همدان، به صورت مستمر و با همت دلسوزان متخصص عرصههای نظریه پردازی، اجرایی و مسئولین متعهد استانی، در تحقق این مهم به افق رشد و تحول در این زمینه میاندیشند.
عاطف در پایان گفت: همایش تخصصی معماری و شهرسازی اسلامی روز چهارشنبه ۱۹ بهمن ماه از ساعت ۹ الی ۱۲ در محل سالن همایش دانشگاه صنعتی همدان خواهد بود.
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