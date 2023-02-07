به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی شامگاه سه‌شنبه در نشست خبری پیش از بازی تیمش در برابر صنعت نفت آبادان اظهار کرد: همیشه آمدن به آبادان حس خوبی به من می‌دهد. مردم با صفا و خونگرم آبادانی باعث حس خوبی برای همه ما می‌شود. مردم آبادان لایق بهترین‌ها هستند و برای همه مردم ایران که نماد استقامت هستند عزیزند. سلام و درود به ارواح شهدا می‌فرستم که از ناموس و وطن ما دفاع کردند. شروع جنگ از آبادان بود و اجازه ندادند یک وجب از خاک ایران دست اجانب بیفتد.

وی بعد از آن به بازی و شرایط فنی تیمش پیش از این جدال پرداخت و گفت: درباره بازی فردا باید بگویم بازی زیادی از نفت آبادان دیدم. بعد از تعویض مربی این تیم متفاوت شده است. فوتبال خوب ارائه می‌کنند و در دفاع و حمله کامل هستند.

گل محمدی ادامه داد: نفت با شرایطی که دارد می‌تواند امتیازات بیشتری بگیرد. آن‌ها تیم قابل احترامی هستند و با صحبت‌هایی که کردم باید در بازی فردا تمرکز خوبی داشته باشیم. ما باید برای امتیاز کامل تلاش زیادی انجام دهیم.

وی گفت: با وضعیتی که در جدول وجود دارد هم نفت و هم ما دنبال پیروزی هستیم که این تقابل با انگیزه‌های متفاوت می‌تواند جذاب باشد. امیدوارم خوب بازی کنیم هر چند که در این ۲ هفته مشکلات داوری وجود داشت که برد نیاوردیم. گرفتن ۳ امتیاز بازی فردا برای ما اهمیت زیادی دارد هر چند که برای نفت هم آرزوی موفقیت می‌کنم.

گل محمدی با اشاره به اینکه تیمش بعد از جام جهانی و در ۹ بازی اخیر با اشتباهات داوری مواجه بود، افزود: همه باشگاه‌های ایران از لحاظ امکانات شرایط خوبی ندارند و وقتی که حرف از فوتبال حرفه‌ای می‌زنیم، این امکانات کم است.

وی اظهار کرد: در این ۲ هفته از داوری‌ها ضربه خوردیم. بعد از جام‌جهانی ۹ بازی انجام دادیم که با سند و فیلم ثابت می‌کنم که در آن ۹ بازی اشتباهات داوری وجود داشت. در این باره به فدراسیون فوتبال، مسئولان باشگاه و مدیرعامل نامه می‌نویسم. با وجود مشکلاتی که داشتیم اما من همیشه می‌خواستم داور در آرامش باشد و شلوغ نکردم اما به بازیکنانم و مسئولان باشگاه هشدار می‌دادم.

سرمربی سرخپوشان درباره ادعایش که گفته بود با تیم امید در ادامه مسابقات حاضر خواهد شد، توضیح داد: بعد از بازی عصبانی بودم و نتوانستم خودم را کنترل کنم و گفتم که با امیدها بازی می‌کنیم اما بازیکنان امید ما از بازیکنان بزرگسال کم ندارند و با حمایت بیشتر می‌توانند عملکرد خوب داشته باشند.

وی گفت: بعد از گذشت ۲ روز به حرف‌هایی که زدم فکر کردم و دیدم که این‌ها یک بحث فوتبالی است و ما از داخل نهادهای فوتبالی به مشکل خوردیم. هر چند که از صحبت‌های من برداشت خوبی نشد و برداشت‌های غیرفوتبالی کردند اما ارکان فدراسیون فوتبال باید جوابگوی اتفاقات افتاده باشند.