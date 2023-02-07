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۱۸ بهمن ۱۴۰۱، ۲۱:۰۵

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس:

نفت با شرایطی که دارد می‌تواند امتیازات بیشتری بگیرد

نفت با شرایطی که دارد می‌تواند امتیازات بیشتری بگیرد

آبادان- سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: نفت با شرایطی که دارد می‌تواند امتیازات بیشتری بگیرد. آن‌ها تیم قابل احترامی هستند و با صحبت‌هایی که کردم باید در بازی فردا تمرکز خوبی داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی شامگاه سه‌شنبه در نشست خبری پیش از بازی تیمش در برابر صنعت نفت آبادان اظهار کرد: همیشه آمدن به آبادان حس خوبی به من می‌دهد. مردم با صفا و خونگرم آبادانی باعث حس خوبی برای همه ما می‌شود. مردم آبادان لایق بهترین‌ها هستند و برای همه مردم ایران که نماد استقامت هستند عزیزند. سلام و درود به ارواح شهدا می‌فرستم که از ناموس و وطن ما دفاع کردند. شروع جنگ از آبادان بود و اجازه ندادند یک وجب از خاک ایران دست اجانب بیفتد.

وی بعد از آن به بازی و شرایط فنی تیمش پیش از این جدال پرداخت و گفت: درباره بازی فردا باید بگویم بازی زیادی از نفت آبادان دیدم. بعد از تعویض مربی این تیم متفاوت شده است. فوتبال خوب ارائه می‌کنند و در دفاع و حمله کامل هستند.

گل محمدی ادامه داد: نفت با شرایطی که دارد می‌تواند امتیازات بیشتری بگیرد. آن‌ها تیم قابل احترامی هستند و با صحبت‌هایی که کردم باید در بازی فردا تمرکز خوبی داشته باشیم. ما باید برای امتیاز کامل تلاش زیادی انجام دهیم.

وی گفت: با وضعیتی که در جدول وجود دارد هم نفت و هم ما دنبال پیروزی هستیم که این تقابل با انگیزه‌های متفاوت می‌تواند جذاب باشد. امیدوارم خوب بازی کنیم هر چند که در این ۲ هفته مشکلات داوری وجود داشت که برد نیاوردیم. گرفتن ۳ امتیاز بازی فردا برای ما اهمیت زیادی دارد هر چند که برای نفت هم آرزوی موفقیت می‌کنم.

گل محمدی با اشاره به اینکه تیمش بعد از جام جهانی و در ۹ بازی اخیر با اشتباهات داوری مواجه بود، افزود: همه باشگاه‌های ایران از لحاظ امکانات شرایط خوبی ندارند و وقتی که حرف از فوتبال حرفه‌ای می‌زنیم، این امکانات کم است.

وی اظهار کرد: در این ۲ هفته از داوری‌ها ضربه خوردیم. بعد از جام‌جهانی ۹ بازی انجام دادیم که با سند و فیلم ثابت می‌کنم که در آن ۹ بازی اشتباهات داوری وجود داشت. در این باره به فدراسیون فوتبال، مسئولان باشگاه و مدیرعامل نامه می‌نویسم. با وجود مشکلاتی که داشتیم اما من همیشه می‌خواستم داور در آرامش باشد و شلوغ نکردم اما به بازیکنانم و مسئولان باشگاه هشدار می‌دادم.

سرمربی سرخپوشان درباره ادعایش که گفته بود با تیم امید در ادامه مسابقات حاضر خواهد شد، توضیح داد: بعد از بازی عصبانی بودم و نتوانستم خودم را کنترل کنم و گفتم که با امیدها بازی می‌کنیم اما بازیکنان امید ما از بازیکنان بزرگسال کم ندارند و با حمایت بیشتر می‌توانند عملکرد خوب داشته باشند.

وی گفت: بعد از گذشت ۲ روز به حرف‌هایی که زدم فکر کردم و دیدم که این‌ها یک بحث فوتبالی است و ما از داخل نهادهای فوتبالی به مشکل خوردیم. هر چند که از صحبت‌های من برداشت خوبی نشد و برداشت‌های غیرفوتبالی کردند اما ارکان فدراسیون فوتبال باید جوابگوی اتفاقات افتاده باشند.

کد مطلب 5703529

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