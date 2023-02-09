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۲۰ بهمن ۱۴۰۱، ۹:۲۵

اعلام شرایط خرید خودروهای عرضه شده در بورس کالا

اعلام شرایط خرید خودروهای عرضه شده در بورس کالا

بورس کالا در نامه‌ای جداگانه شرایط جدید خودروهای عرضه شده طی روزهای ۲۴ و ۲۵ بهمن را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کالا خبر، در عرضه‌های روز ۲۴ بهمن که کامیونت فورس، کامیون کشنده امپاور و کامیون کشنده فاو بر روی تابلو می‌روند مهلت ثبت نام سفارش ساعت ۱۷ روز یکشنبه ۲۳ بهمن است و به منظور مدیریت سفار شهای دریافتی مشتریان، کارگزاران امکان مسدود سازی سفارش‌های دریافتی را تا ساعت ۱۷:۳۰ روز یکشنبه خواهند داشت.

میزان پیش دریافت خرید محصول به میزان ۳۰ درصد بوده و هر کد ملی (اشخاص حقیقی) صرفاً امکان ثبت سفارش یک دستگاه خودرو و هر شناسه ملی (اشخاص حقوقی) مجاز به ثبت سفارش حداکثر ۳ دستگاه خودرو است.

در عرضه‌های روز ۲۵ بهمن که فیدلیتی ۵ نفره و ۷ نفره و ریسپکت روی تابلو می‌روند مهلت ثبت سفارش ساعت ۱۷ روز دوشنبه ۲۴ بهمن است و به منظور مدیریت سفارش‌های دریافتی مشتریان، کارگزاران امکان مسدود سازی سفارش‌های دریافتی را تا ساعت ۱۷:۳۰ روز دوشنبه خواهند داشت.

اشخاصی که در عرضه‌های قبلی در بورس کالا خودروسواری خریداری کرده اند و همچنین از ابتدای سال ۱۳۹۸ از شرکت‌های خودروسازی موفق به خرید خودرو شده اند امکان ثبت سفارش نخواهند داشت.

میزان پیش دریافت خرید محصول به میزان ۱۰۰ درصد بوده و هر کد ملی صرفاً امکان یک ثبت سفارش را دارد. ثبت سفارش برای اشخاص حقوقی مجاز نیست.

اعلام شرایط خرید خودروهای عرضه شده در بورس کالا

کد مطلب 5704746

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