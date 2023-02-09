اعلام شرایط خرید خودروهای عرضه شده در بورس کالا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کالا خبر، در عرضه‌های روز ۲۴ بهمن که کامیونت فورس، کامیون کشنده امپاور و کامیون کشنده فاو بر روی تابلو می‌روند مهلت ثبت نام سفارش ساعت ۱۷ روز یکشنبه ۲۳ بهمن است و به منظور مدیریت سفار شهای دریافتی مشتریان، کارگزاران امکان مسدود سازی سفارش‌های دریافتی را تا ساعت ۱۷:۳۰ روز یکشنبه خواهند داشت.



میزان پیش دریافت خرید محصول به میزان ۳۰ درصد بوده و هر کد ملی (اشخاص حقیقی) صرفاً امکان ثبت سفارش یک دستگاه خودرو و هر شناسه ملی (اشخاص حقوقی) مجاز به ثبت سفارش حداکثر ۳ دستگاه خودرو است.



در عرضه‌های روز ۲۵ بهمن که فیدلیتی ۵ نفره و ۷ نفره و ریسپکت روی تابلو می‌روند مهلت ثبت سفارش ساعت ۱۷ روز دوشنبه ۲۴ بهمن است و به منظور مدیریت سفارش‌های دریافتی مشتریان، کارگزاران امکان مسدود سازی سفارش‌های دریافتی را تا ساعت ۱۷:۳۰ روز دوشنبه خواهند داشت.



اشخاصی که در عرضه‌های قبلی در بورس کالا خودروسواری خریداری کرده اند و همچنین از ابتدای سال ۱۳۹۸ از شرکت‌های خودروسازی موفق به خرید خودرو شده اند امکان ثبت سفارش نخواهند داشت.



میزان پیش دریافت خرید محصول به میزان ۱۰۰ درصد بوده و هر کد ملی صرفاً امکان یک ثبت سفارش را دارد. ثبت سفارش برای اشخاص حقوقی مجاز نیست.