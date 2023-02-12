مصرف ماهی در همدان با سرانه کشوری فاصله زیادی دارد

احمد بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: به منظور ترویج فرهنگ آبزی مصرفی و افزایش سرانه مصرف آبزیان و همچنین ایجاد بازار برای تولید کنندگان ماهی استان و افزایش تقاضا برای مصرف ماهی و پایین بودن سرانه مصرف آبزیان در سفره خانوارها که متأسفانه سرانه مصرف در استان حدود ۸ کیلوگرم بوده که در مقایسه با سرانه کشوری یعنی ۱۳ کیلو گرم و سرانه ۲۴ کیلوگرمی در دنیا فاصله زیادی وجود دارد.

وی ادامه داد: مدیریت شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان در راستای افزایش سرانه مصرف و ایجاد جامعه سالم و افزایش تقاضا جهت رونق تولید ماهی اقدام به برگزاری دوره‌های آموزش طبخ آبزیان در کلیه نقاط استان اعم از روستا و شهرستان‌ها می‌نماید که در این دوره‌ها به صورت رایگان برای خواهران علاقمند برگزار می‌شود.

بختیاری ادامه داد: آموزش‌های لازم شامل نحوه تیغ گیری ماهی، رفع بوی ماهی، تشخیص ماهی سالم از ناسالم و فواید مصرف ماهی برای انسان ارائه می‌شود و در هر کلاس حداقل ۵ نوع غذا با ماهی به صورت عملی آموزش داده می‌شود.

وی اضافه کرد: امسال با اعتباری معادل دو هزار میلیون ریال تعداد ۱۰۰ دوره آموزش حضوری طبخ آبزیان در سراسر استان به تعداد دو هزار و ۵۰۰ نفر روز اجرا و همچنین ده برنامه آموزش طبخ آبزیان به مدت ۱۰۰ دقیقه با اعتباری معادل ۲۵ میلیون ریال از طریق سیمای مرکز استان در اسفند پخش خواهد شد که پیش بینی می‌شود حداقل ۲۰۰ هزار نفر آموزش طبخ را بدین طریق فرا گیرند که شاهد افزایش سرانه مصرف باشیم و به هدف گذاری صورت گرفته طبق برنامه تحولی دولت سیزدهم یعنی افزایش سرانه استان تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۱۰ کیلو گرم ارتقا یابد.

مدیر شیلات استان همدان تصریح کرد: جهت افزایش سرانه مصرف آبزیان علاوه بر برگزاری دوره‌های حضوری آموزش طبخ ماهی و آموزش از طریق سیمای استانی با تهیه و توزیع انواع بروشور، سی دی و دی وی دی، تبلیغات در مطبوعات و انواع روش‌های دیگر و همچنین به منظور افزایش سرانه ماهی از ظرفیت‌های درون سازمان مانند برنامه تلویزیونی مزرعه سبز و روابط عمومی استفاده خواهد کرد و با پیگیری‌های لازم انجام خواهد شد که در مرکز استان و شهرستان بازارچه‌های اختصاصی عرضه ماهی با مشارکت سایر ارگان‌ها ایجاد شود که تاکنون در این خصوص جلساتی برگزار شده و مقدمات کار در حال فراهم شدن است.