۲۴ هزار نفردوره آموزش در مراکز فنی حرفه ای اردبیل ارائه شده است

رحیم یونسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بستری برای تربیت نیروی متخصص و کارآفرین در جهت جهش و رونق تولید و اشتغال است، اظهار کرد: در راستای توانمندسازی نیروی انسانی و افزایش تولیدات این اداره کل موفق به ارائه ۲۴ هزار ۶۲۹ نفر دوره در ده ماهه اول سال جاری شده است.

وی بیان کرد: این اداره کل، آموزش‌های مهارتی را در دو بخش دولتی و غیردولتی با بهره گیری از مربیان مجرب و امکانات و تجهیزات کارگاهی، مطابق با استانداردهای آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در خوشه‌های صنعت، کشاورزی، خدمات و فرهنگ و هنر ارائه می‌دهد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اردبیل با بیان اینکه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به عنوان پل ارتباطی واحدهای تولیدی و صنعتی در استان و کشور است، افزود: با این آموزش‌ها، علاوه بر حرفه‌آموزی و آماده‌سازی افراد برای احراز شغل، با ارتقای کارایی و توانمندی نیروها به توسعه کسب و کار و اقتصاد کشور نیز کمک می‌کند.

بیش از ۱۱ هزار گواهینامه مهارت و صلاحیت حرفه ای تمدید شده است

یونسی در خصوص تمدید و تعویض گواهینامه‌های استان گفت: تا کنون ۱۱ هزار و ۵۰۶ فقره گواهینامه مهارت و صلاحیت حرفه ای در بخش صنعت و ساختمان و اصناف تمدید یا تعویض شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: امروزه تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص و کارآمد از عوامل کلیدی و انکارناپذیر در توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور محسوب می‌شود و هر نوع سرمایه‌گذاری کلان در بخش‌های مختلف اقتصادی نیازمند برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در این بخش از طریق مختلف از جمله آموزش‌های فنی و حرفه‌ای است.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اردبیل با اشاره به جایگاه ویژه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به عنوان کوتاه‌ترین مسیر اشتغال، افزود: برخی از دانشجویان به دلیل نداشتن مهارت، توانایی ورود به بازار کار را ندارند که با اجرای «طرح نخلستان» و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات این مشکل حل می‌شود.

یونسی طرح «کهاد» را از اقدامات کارساز و مهم سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در حوزه دانشگاه عنوان کرد و افزود: این طرح با هدف آشنایی دانشجویان با مهارت‌های متناسب با نیاز بازار کار رشته تحصیلی آنها با توجه به سیاست «توسعه توانایی‌های مهارتی دانشجویان دانشگاهی» و اجرای دوره‌های مهارت آموزی برای جامعه هدف در دستور کار قرار گرفته است.

مهارت آموزان کم توان استان زیر چتر حمایتی آموزشگاه‌ها قرار گرفتند

وی از یاری رساندن بیش از یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال توسط آموزشگاه‌های آزاد استان به مهارت آموزان کم توان استان خبر داد و گفت: این طرح با روش‌های اهدا جوایز، آموزش رایگان و برگزاری مسابقات مهارتی برگزار شد.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اردبیل به اجرای طرح خادمین مهارتی (خیرین و نذر مهارتی) نیز اشاره کرد و گفت: هدف اصلی این طرح ساماندهی امور خیرین در حوزه مهارت‌آموزی، کمک و حمایت در راستای هم افزایی و همسویی مجموعه دولتی و غیردولتی، سوق دادن افراد نیازمند به مهارت آموزی و اشتغال آبرومند، تهیه نقشه راه پیشنهادی با اهداف مشخص توسط حاضرین و آسیب شناسی است.

یونسی تشریح قانون حمایت خیرین از آموزش‌های فنی و حرفه ای، بررسی نحوه ثبت و تشکیل رسمی مجمع و تشریح راهکارهای همکاری خیرین در آموزش‌های مهارتی را از برنامه‌های این اداره کل دانست.

وی همچنین در خصوص تشریح راهکاری‌های خیرین در انجام حمایت‌های مالی و فرآیندی به بحث‌های عمرانی، تجهیزات، کتاب‌ها و نرم افزارها، مربی، مشاور و هدایت آموزشی شغلی، سامانه‌ها، محققین و پژوهشگران، آموزش و توانمندسازی، آزمون و سنجش صلاحیت حرفه ای، مسابقات ملی مهارت، ترویج فرهنگ مهارت آموزی اشاره کرد و افزود: در این خصوص سامانه‌ای ایجاد خواهد شد که کلیه نیازهای مهارت آموزی مطرح و اطلاع رسانی کامل و جامع در اختیار خیرین استان قرار گیرد.