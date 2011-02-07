ابوالفضل حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تشکیل کمیته مشترک میان وزارت علوم و آموزش و پرورش در خصوص انتقال آموزشکده های فنی و حرفه ای به وزارت علوم خبر داد و افزود: کمیته مشترکی تشکیل شده و هفته آینده جلسه ای در خصوص بررسی انتقال و جزئیات اجرای این طرح برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه به طور قطع بحث انتقال دانشجویان آموزش و پرورش به وزارت علوم عملیاتی می شود، گفت: مقرر شده آموزشکده های فنی و حرفه ای در درون دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی شکل بگیرند و زمانی که این ادغام صورت گیرد دیگر آموزشکده های فنی و حرفه ای نخواهیم داشت.

مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی افزود: روش پذیرش دانشجو در این زمینه هنوز مشخص نشده است و در جلسه آینده بررسی می شود که مکانهای فیزیکی و روش پذیرش دانشجوی فنی حرفه ای به چه صورت خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولیت آموزشکده های فنی و حرفه ای و پذیرش دانشجوی فنی و حرفه ای پیش از این بر عهده آموزش و پرورش بود که با مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مقرر شد این آموزشکده ها با همه امکانات به وزارت علوم واگذار شود بر اساس این مصوبه وزارت‌ علوم موظف به پذیرش دانشجوی کاردانی و کارشناسی فنی و حرفه‌ای شده است.