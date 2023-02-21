به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال فولاد خوزستان ایران روز دوشنبه در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا به مصاف الفیصلی عربستان رفت که این بازی با نتیجه ۱ بر صفر به سود فولاد و صعود نماینده ایران به مرحله بعد به پایان رسید.
جواد نکونام سرمربی فولاد در پایان این بازی اعلام کرد که از هدایت این تیم استعفا میدهد. این تصمیم خیلی زود با واکنش باشگاه فولاد مواجه شد و سخنگوی فولاد بر مخالفت با این استعفا تاکید کرد.
آرمین مرادی در این خصوص گفت: باشگاه فولاد با استعفای ایشان مخالفت میکند. این تصمیم، بغض یک ماهه ای بود به خاطر اتفاقات لیگ و حواشیای که رسانهها برای کادر فنی و باشگاه ما ایجاد کردند که این باعث شد جواد این تصمیم را بگیرد! جواد سرمربی ما است و از همکاری با او راضی است. جواد هم از همکاری با ما راضی است. فراموش نمیکنیم ما با نکونام قهرمان جام حذفی و سوپرجام شدیم.
وی درباره اینکه اگر نکونام از کار در فولاد راضی بود از سمتش استعفا نمیداد، گفت: این را بگذارید روی حساب بغض یک ماهه! فشار سختی بود. نمیخواهم بگویم جواد از شرایط باشگاه ما راضی است. جواد از کار کردن با فولاد راضی است و فولاد هم رضایت دارد. جواد چهار سال است در اهواز کار میکند و خانواده اش را به اهواز آورده است. او و کادرش روزی ۱۶ - ۱۷ ساعت کار میکند. مطمئناً امروز بغض یک ماهه جواد شکست. فردا (امروز سه شنبه) تمرینات با او پیگیری میشود. منتظر باشید که پنجشنبه هم اتفاقات ویژه ای را (در لیگ قهرمانان آسیا) رقم بزنیم.
