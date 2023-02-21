قرعه سخت برای تیم فولاد/ مصاف با الهلال در مرحله یک چهارم

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته بود که مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در منطقه غرب قاره به پایان رسید و تیم‌های فولاد خوزستان ایران، الهلال و الشباب عربستان و الدحیل قطر به مرحله یک چهارم نهایی رسیدند.

بر اساس قوانین AFC، حریفان مرحله یک چهارم نهایی پس از قرعه کشی مشخص می‌شوند که این مراسم قرعه کشی امروز سه شنبه در قطر محل برگزاری مسابقات مرحله حذفی (به صورت متمرکز) انجام شد.

بر این اساس، تیم فولاد روز پنجشنبه در مرحله یک چهارم نهایی با الهلال عربستان دیدار می‌کند و الشباب عربستان به مصاف الدحیل قطر می‌رود.

الهلال مدافع عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا است و اخیراً در مسابقات جام باشگاه‌های جهان هم به عنوان نایب قهرمانی دست یافت.

به این ترتیب تیم فولاد که با حذف الفیصلی عربستان به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد، بار دیگر به مصاف نماینده‌ای از کشور عربستان می‌رود.

جواد نکونام سرمربی فولاد پس از پیروزی تیمش برابر الفیصلی از سمتش استعفا کرد که این استعفا از سوی باشگاه فولاد رد شد.

باید دید تقابل اندیشه‌های نکونام با «رامون دیاز» آرژانتینی که یکی از مربیان پرافتخار حاضر در قاره آسیا محسوب می‌شود به سود کدام یک به پایان می‌رسد.

پنجشنبه ۴ اسفند

الدحیل قطر - الشباب عربستان ورزشگاه الثمامه ساعت ۱۸:۳۰ به وقت ایران

فولاد ایران - الهلال عربستان ورزشگاه الجنوب ساعت ۲۱:۳۰ به وقت ایران