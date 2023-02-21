به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، رقابت‌های کشتی فرنگی امید قهرمانی کشور (انتخابی جام تختی) طی روزهای ۱۰ تا ۱۲ اسفندماه در شهر رشت استان گیلان برگزار می‌شود.

بر این اساس حسن رنگرز، حسن حسین زاده، بهروز جمشیدی و محمد محبی به عنوان اعضای کمیته فنی این مسابقات معرفی شدند.

این در حالیست که متولیان فدراسیون کشتی مدتهاست نگاه و برنامه ریزی ویژه ای را برای رده امید در نظر دارند و معتقدند این نگاه جدی‌تر به کشتی گیران رده امید می‌تواند به ارتقای توان تیم ملی بزرگسالان بیانجامد.