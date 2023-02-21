به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های بین المللی کشتی جام «ابراهیم مصطفی» به عنوان دومین تورنمنت رنکینگ دار اتحادیه جهانی کشتی در سال ۲۰۲۳ طی روزهای ۴ تا ۷ اسفندماه در شهر اسکندریه مصر برگزار می‌شود.

این در حالی است که کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی تیمی منتخب از اردونشینان را مهیای حضور در این تورنمنت کرده تا در آستانه رقابتهای قهرمانی آسیا به یک جمع بندی نهایی دست یابد. البته ترکیب تیم اعزامی با تغییراتی همراه شد و محمدرضا گرایی، محمدهادی ساروی و امین میرزازاده به عنوان ۳ مدال آور رقابت‌های جهانی از جمع مسافران مصر خط خوردند. بدین ترتیب میرزازاده به جای مصر راهی مسابقات قهرمانی آسیا خواهد شد و محمدرضا گرایی هم فعلاً به دلیل آسیب دیدگی در لیست اعزام نیست. از سوی دیگر میثم دلخانی با تصمیم کادر فنی به جمع فرنگی‌کاران اعزامی به اسکندریه مصر اضافه شد.

کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد هم اهداف خود را از اعزام به تورنمنت مصر دنبال می‌کند. مربیان تیم ملی بر اساس چرخه انتخابی، نفرات برتر مسابقات کشوری را به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام خواهند کرد و کشتی‌گیرانی که در جمع آنها از تجربه بین‌المللی کمتری برخوردارند و یا مدتی از مسابقات بین‌المللی دور بودند را روانه مصر خواهند کرد. بدین ترتیب یاسین رضایی در وزن ۶۱ کیلوگرم، پیمان بیابانی در وزن ۶۵ کیلوگرم، حسین ابوذری در وزن ۷۴ کیلوگرم، امیرحسین کاووسی در وزن ۷۹ کیلوگرم و امیرحسین فیروزپور در وزن ۹۷ کیلوگرم جزو مسافران تورنمنت مصر خواهند بود.

تیم منتخب کشتی آزاد کشورمان چندی پیش در اولین میدان رنکینگ‌دار اتحادیه جهانی در سال ۲۰۲۳ که در زاگرب کرواسی برگزار شد به چهار مدال طلا و دو نقره رسید. رضا اطری در ۵۷ کیلو، علی سوادکوهی در ۷۹ کیلو، حسن یزدانی در ۸۶ کیلو و امیرحسین زارع در ۱۲۵ کیلو در این مسابقات به مدال طلا رسیدند و یونس امامی در ۷۴ کیلو و امیرعلی آذرپیرا در ۹۷ کیلو هم به مدال نقره بسنده کردند.

تیم منتخب کشتی فرنگی کشورمان هم در همین مسابقات موفق شد توسط پویا دادمرز در ۵۵ کیلوگرم، مهدی محسن نژاد در ۶۰ کیلوگرم، محمدعلی گرایی در ۷۷ کیلوگرم و علیرضا مُهمدی در وزن ۸۲ کیلوگرم به مدال طلا برسد. همچنین عارف محمدی در ۶۳ کیلوگرم، رضا عباسی در ۶۷ کیلوگرم، سجاد ایمن طلب در ۷۲ کیلوگرم و ناصر علیزاده در ۸۷ کیلوگرم هم صاحی مدال نقره شدند و محمد مهدی جواهری در ۵۵ کیلوگرم، ایمان محمدی در ۶۳ کیلوگرم، امین کاویانی نژاد در ۷۷ کیلوگرم، پژمان پشتام در ۸۲ کیلوگرم و امیر قاسمی منجزی در ۱۳۰ کیلوگرم نیز با کسب مدال برنز به کار خود خاتمه دادند.