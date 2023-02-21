به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مسعود امرالهی، مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی گفت: بر اساس میانگین، قیمت لاشه گوشت گوسفندی بین ۲۸۰ تا ۲۹۵ هزار تومان برآورد می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: انجمن بسته‌بندی گوشت هر هفته بر اساس استمرار تولید خود، قیمت‌ها را طبق دستورالعمل سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده و طبق بسته‌بندی‌های مختلف ران، سردست، خورشتی به بازار عرضه می‌کند.

امرالهی تاکید کرد: بسته ۵۰۹ هزار تومانی گوشت که خیلی جنجال کرد، بدون چربی و استخوان بود و بر اساس لاشه ۲۹۵ هزار تومان قیمت خورده بود.

وی افزود: سهم این گوشت از ۴۰۰ تن مصرف تهران تنها ۹۷ کیلوگرم بود که از انجمن بسته‌بندی خواسته‌ایم تا اطلاع ثانوی گوشت لوکس و لخم به بازار عرضه نکنند و تنها گوشت بر اساس عرف بازار عرضه شود.

مدیرکل بازرسی و نظارت وزارت جهاد کشاورزی در پایان تصریح کرد: عناصری که از گران فروشی گوشت نفع می‌برند به این موضوع ورود کردند و جو رسانه‌ای کشور را ملتهب ساختند.