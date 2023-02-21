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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۶:۱۲

عرضه گوشت‌ لخم با بسته‌بندی خاص ممنوع شد

عرضه گوشت‌ لخم با بسته‌بندی خاص ممنوع شد

مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی، از ممنوعیت عرضه گوشت‌ لخم با بسته‌بندی خاص خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مسعود امرالهی، مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی گفت: بر اساس میانگین، قیمت لاشه گوشت گوسفندی بین ۲۸۰ تا ۲۹۵ هزار تومان برآورد می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: انجمن بسته‌بندی گوشت هر هفته بر اساس استمرار تولید خود، قیمت‌ها را طبق دستورالعمل سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده و طبق بسته‌بندی‌های مختلف ران، سردست، خورشتی به بازار عرضه می‌کند.

امرالهی تاکید کرد: بسته ۵۰۹ هزار تومانی گوشت که خیلی جنجال کرد، بدون چربی و استخوان بود و بر اساس لاشه ۲۹۵ هزار تومان قیمت خورده بود.

وی افزود: سهم این گوشت از ۴۰۰ تن مصرف تهران تنها ۹۷ کیلوگرم بود که از انجمن بسته‌بندی خواسته‌ایم تا اطلاع ثانوی گوشت لوکس و لخم به بازار عرضه نکنند و تنها گوشت بر اساس عرف بازار عرضه شود.

مدیرکل بازرسی و نظارت وزارت جهاد کشاورزی در پایان تصریح کرد: عناصری که از گران فروشی گوشت نفع می‌برند به این موضوع ورود کردند و جو رسانه‌ای کشور را ملتهب ساختند.

کد مطلب 5714724

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