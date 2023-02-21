ادامه واردات تا کاهش قیمت گوشت قرمز در بازار

به گزارش خبرنگار مهر، در چند روز اخیر قیمت گوشت قرمز در بازار روند صعودی داشت و نرخ‌های نامتعارف منجر به نگرانی‌هایی شد. مسعود امرالهی، مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالای اساسی وزارت جهاد کشاورزی در گفت وگویی تلویزیونی عنوان کرد: در روزهای پایانی سال و نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان بازار تقاضا برای کالاهای اساسی افزایش یافته است. در این راستا برای تأمین بازار با هر کدام از واردکنندگانی که اعلام آمادگی برای تأمین کالا کرده اند وزارت جهاد کشاورزی به دنبال تأمین ارز مورد نیاز آنهاست تا مشکل بازار گوشت رفع شود.

وی افزود: تا امروز ۳۰۰ تن گوشت برای تنظیم بازار وارد شده و با کمک بخش خصوصی در حال تأمین نیاز بازار داخل هستیم.

امرالهی در پایان اظهار کرد: نظارت بر قصابی‌های سراسر کشور برای کنترل قیمت‌ها هم آغاز شده است.