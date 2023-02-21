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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۱:۴۱

گوشت قرمز گرم وارداتی و منجمد از سلامت بالا برخوردار است

گوشت قرمز گرم وارداتی و منجمد از سلامت بالا برخوردار است

سازمان دامپزشکی کشور با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد؛ این سازمان مسوول تایید بهداشت و سلامت گوشت‌های قرمز وارداتی است و گوشت گرم وارداتی و منجمد تنظیم بازار از سلامت بالا برخوردار هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، در این اطلاعیه آمده است؛ سازمان دامپزشکی کشور حسب مأموریت تعریف شده، ناظر بر کنترل و تأیید بهداشت و سلامت محصولات پروتئینی با منشأ خام دامی وارداتی است و تا امروز تمام گوشت‌های وارداتی به کشور دارای گواهی تأییدیه بهداشتی بوده‌اند.

این اطلاعیه می‌افزاید: همکاران این سازمان با توجه به استمرار روند واردات گوشت قرمز برای کمک به تنظیم بازار، می‌کوشند تا فارغ از توجه به هرگونه حواشی و مباحث شایعه‌پراکنی از سوی فرصت‌طلبان، که برای بهره‌برداری از موقعیت تقاضای مردم در بازار، اهدافی غیراخلاقی و منفعت‌جویانه را تعقیب می‌کنند، با حداکثر تمرکز و تعهد، سلامت گوشت‌های وارداتی را از لحاظ بهداشتی تحت کنترل شدید قرار دهد.

بنا بر اطلاعیه سازمان دامپزشکی کشور تا امروز هیچ گونه مشکلی در عرضه گوشت سالم و بهداشتی وارداتی رخ نداده است، زیرا تنها به گوشت قرمزی که آزمایش‌های لازم را طی کرده باشد، اجازه ورود داده می‌شود.

در این اطلاعیه آمده است: بهداشت و سلامت مردم، خط قرمز سازمان دامپزشکی کشور است و نظارت بهداشتی بر محموله‌های پروتئینی با دقت و اقتدار انجام می‌گیرد.

سازمان دامپزشکی کشور در این اطلاعیه به مردم اطمینان داده است که گوشت گرم وارداتی و گوشت منجمد با هدف تنظیم بازار از سلامت بالا برخوردار است.

کد مطلب 5714406

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