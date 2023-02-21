مقام چینی با دبیر شورای امنیت روسیه گفتگو کرد/ دیدار با «پوتین»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه اینتل ریپابلیک، «نیکلای پاتروشف» دبیر شورای امنیت ملی روسیه امروز سه شنبه با «وانگ یی» دیپلمات ارشد چینی در مسکو دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، محور اصلی این نشست روابط دو جانبه در حوزه های سیاسی و اقتصادی و همچنین درگیری ها در کشور اوکراین و بررسی اخرین تحولات آن است.

خبرگزاری اسپوتنیک در این خصوص نوشت: «وانگ یی» در حال حاضر برای گفتگو با «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه و نیز «ولادیمیر پوتین» رییس جمهور این کشور در پیرامون روابط دو جانبه و موضوع اوکراین در مسکو به سر می برد.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، دبیر شورای امنیت ملی روسیه در این دیدار گفت: غرب به صورت جمعی علیه روسیه و چین کار می کند. مسیر توسعه مشارکت راهبردی با چین، اولویت بی قید و شرط سیاست خارجی روسیه است. روابط روسیه و چین به خودی خود ارزشمند است و تابع شرایط خارجی نیست.

«نیکلای پاتروشف» در دیدار با وانگ یی اضافه کرد: تعمیق هماهنگی روسیه و چین در عرصه بین المللی از اهمیت ویژه ای برخوردار است... غرب در تلاش است تا چین را بی اعتبار کند.

آنطور که وبگاه اینتل ریپابلیک خبر داده است، دیپلمات ارشد چینی قرار است امروز و فردا با مقامات روسیه دیدار و رایزنی هایی داشته باشد.