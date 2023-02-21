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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۹:۱۲

در ماه های آتی؛

«شی جین پینگ» با «پوتین» دیدار می‌کند

«شی جین پینگ» با «پوتین» دیدار می‌کند

رسانه ها از دیدار رؤسای جمهور چین و روسیه در مسکو در ماه های آینده خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری اسپوتنیک امروز سه شنبه در کانال تلگرامی خود از سفر رئیس جمهور چین به روسیه به منظور دیدار و رایزنی با «ولادیمیر پوتین» رییس جمهور این کشور در مسکو خبر داد.

بر اساس اعلام این رسانه، «شی جین پینگ» رئیس جمهور چین قصد دارد در ماه های آینده به روسیه سفر کند.

اسپوتنیک در این باره نوشت: روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد که شی جین پینگ رئیس جمهور چین قصد دارد در ماه های آینده برای دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در ارتباط با مذاکرات چند جانبه برای پایان دادن به درگیری ها در اوکراین، به مسکو سفر کند.

تا کنون اطلاعات دیگری از دیدار سران چین و روسیه در این نشست دو جانبه رسانه ای نشده است.

کد مطلب 5714891

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