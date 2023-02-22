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کد مطلب 5715294
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۳ اسفند ۱۴۰۱، ۲۰:۵۵

یزله‌خوانی جذاب و با شور اعراب خوزستانی در برنامه معلی

یزله‌خوانی جذاب و با شور اعراب خوزستانی در برنامه معلی

یزله‌خوانی جذاب و با شور اعراب خوزستانی که در برنامه معلی که از شبکه سه سیما پخش شد را مشاهده می‌کنید.

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    نظرات

    • هادی IR ۱۳:۱۸ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۴
      9 1
      پاسخ
      خوزستان پرچمدار ولایت محمدوآل محمدعلیهم الاصلی والسلام
    • IR ۱۸:۵۵ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۴
      2 0
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      عرب نه اعراب.
    • IR ۱۸:۵۷ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۴
      2 2
      پاسخ
      عرب نه اعراب.
    • محمد IR ۱۹:۲۹ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۴
      2 0
      پاسخ
      بسیار زیباست
    • محمدطاها IR ۲۳:۰۹ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۴
      2 2
      پاسخ
      احسنت بر برادران غیرتمند عرب
    • علی IR ۲۳:۱۶ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۴
      2 1
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      مرحبا مرحبا عربای خوزستان
    • سام IR ۲۳:۴۶ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۴
      2 0
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      ماشاالله بسیارعالی
    • محمد رضا خنفری DE ۰۰:۴۱ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۵
      4 0
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      خوزستان ❤
    • موسوی IR ۱۶:۱۰ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۵
      2 0
      پاسخ
      بسیار عالی و پرشور، واقعا به مردم بااصالت عرب افتخار میکنم،خوشحالم که منم جزئی از این قوم غیور و بااراده هستم
    • IR ۱۷:۵۲ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۵
      1 0
      پاسخ
      سلام اعراب نيستند عرب اصيل هستند تشكر
    • IR ۲۰:۲۵ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۵
      2 0
      پاسخ
      عالی خداحفظتون کنه

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