دریافت 35 MB کد مطلب 5715294 https://mehrnews.com/xZBpG ۳ اسفند ۱۴۰۱، ۲۰:۵۵ کد مطلب 5715294 فیلم هنر فیلم هنر ۳ اسفند ۱۴۰۱، ۲۰:۵۵ یزلهخوانی جذاب و با شور اعراب خوزستانی در برنامه معلی یزلهخوانی جذاب و با شور اعراب خوزستانی که در برنامه معلی که از شبکه سه سیما پخش شد را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط برترین اعمال در ماه شعبان چیست؟ / پاداش فراوان صدقه و روزه در ماه شعبان قاریان اصیل کشورهای اسلامی در مسابقات بینالمللی قرآن شرکت نمیکنند/حضور قاریان درجه چهارم کشورها «یزله در غبار» در کانون ادبیات نقد میشود «یزله» آئین سنتی عزاداری در استان بوشهر «یزله» به روایت سیروس همتی منتشر شد یزله عشایر عرب خوزستان برای سردار سلیمانی برچسبها خوزستان رقص رقصیدن رقصیدن مردان برنامه تلویزیونی
نظر شما