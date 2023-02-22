بودجه پیشنهادی شهرداری واقعی بسته نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بواشه با بیان اینکه در بحث بودجه باید تذکراتی را به شهرداری بدهم، گفت: بودجه ۱۴۰۲ شهرداری بندرعباس به مبلغ ۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بسته شده است. طبق بررسی‌هایی که صورت گرفت، اصول اساسی بودجه‌ریزی در تدوین بودجه ۱۴۰۲ شهرداری بندرعباس رعایت نشده است.

بواشه در نطق پیش از دستور خود در هفتادمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس، اظهار کرد: باید منطق را حاکم کنیم و چند موضوع را اصل قرار دهیم، که بودجه براساس آن نوشته شود، بودجه ۱۴۰۱ شهرداری بندرعباس دوهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است که اگر مقایسه‌ای با بودجه ۱۴۰۲ داشته باشیم، نزدیک ۱۳۰ درصد افزایش داشته که برای بنده غیر قابل قبول است.

به گفته این عضو شورای شهر طبق بررسی و عرفی که در بودجه نویسی است، بودجه بر دو آیتم بسته می‌شود؛ یکی درآمد و دیگری میزان تحقق بودجه سال قبل، که متأسفانه تنها ۵۲ درصد بودجه ۱۴۰۱ شهرداری تا دی ماه محقق شده است، و در خوشبینانه ترین حالت تا پایان سال جاری نهایتاً ۷۰ درصد تحقق شاهد خواهیم بود.

بواشه با بیان اینکه شهرداری نتوانسته در بحث درآمد خوب عمل کند، عنوان کرد: سال قبل متمم بودجه زدیم به این علت که ۷۰۰ میلیارد تومان از محل ارزش افزوده به درآمد شهرداری اضافه شد چرا که از پیش بینی سال گذشته ما کمتر بود. از همین رو بودجه شهرداری با متمم سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان شد. حتی اگر این رقم هم ملاک باشد بیش از ۸۰ درصد افزایش بودجه‌ای در سال ١٤٠٢ را شاهد هستیم.

وی با بیان اینکه بودجه پیشنهادی واقعی نیست، ابراز کرد: بودجه باید منطقی بسته شود. اگر بودجه واقعی نباشد تعهداتی برای شهرداری ایجاد می‌کند. با توجه به موضوع تورم و مشکلاتی که در کل کشور داریم، صرفه‌جویی در هزینه‌ها بارها تاکید شده است. گفته شده بودجه باید انقباضی و کاهشی باشد و از ریخت و پاش‌ها جلوگیری کنیم که در این بودجه این اتفاق نیفتاده است. در بودجه ۱۴۰۲ هزینه‌های جاری بسیار افزایش یافته است. وقتی بودجه را افزایش می‌دهید هزینه‌های جاری افزایش پیدا خواهد کرد؛ این موضوع سبب می‌شود هزینه‌های بیشتری در جاری صرف شده و در عمرانی تحولی ایجاد نشود، وضعیتی که در سال ۱۴۰۱ شاهد آن بودیم.

بواشه تصریح کرد: به شهرداری اعلام کردیم که درخصوص کلیات بودجه پیشنهادی، کاهش بودجه را داشته باشد که بتوانیم در سال آینده بودجه شهرداری کامل محقق شود.

وی ضمن تشکر از رییس شورا به جهت مدیریت خوب با توجه به تجربه چندین ساله یا (چندین دوره) و پیگیری در برگزاری جلسات منظم کمیسیون تلفیق بودجه اضافه کرد: قطعاً لایحه بودجه اولویت است و بودجه در واقع چراغ راه یکساله شهرداری بندرعباس و زمینه ساز تسهیل در کار مردم است، بارها تاکید کردیم که مشکلات محلات کم برخوردار و آسیب پذیر اولویت اصلی شورای ششم بوده و با اختصاص بودجه موردنیاز در زمینه های مختلف مشکلاتشان را حل خواهیم کرد.