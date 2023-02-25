گلایه اعضای کتابخانه ملی درباره شیفت شب

به گزارش خبرنگار مهر، با فرا رسیدن فصل زمستان و شدت گرفتن موج سرما بسیاری از نهادهای دولتی و غیر دولتی با کاهش ساعت کاری برای کاهش مصرف گاز روبه رو شدند. کتابخانه ملی نیز از بیست و هشتم آذر ساعات کاری تالارهای این کتابخانه را تا ساعت ۲۴ اعلام کرد.
به این ترتیب فعالیتهای تالارهای عمومی این کتابخانه از ساعت ۸ صبح تا ۲۴ فعالیت داشتند. اما اعضای کتابخانه ملی در نامهای نسبت به کاهش زمان استفاده از شیفت شب گلایه کرده و خواستار برقراری این شیفت مطابق گذشته شدند. این نامه به امضای ۲۵۰ تن از اعضای کتابخانه رسید و خطاب به علیرضا مختارپور رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی نوشته شد و نسبت به تغییر رویه کاری شیفت شب بر انجام کارهای پژوهشی اشاره شده است.
پس از ابراز این گلایه، کتابخانه ملی نیز طی نامهای در خصوص کاهش ساعات مطالعاتی شیفت شب کتابخانه ملی توضیحاتی را ارائه داد.
متن نامه مورد اشاره به اینترتیب بود:
«به اطلاع میرساند سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران به عنوان یکی از مهمترین مراکز آرشیوی و مطالعاتی در کشور که نقش بسزایی در تأمین منابع کتابی و غیر کتابی و ارتقا و گسترش حوزههای مطالعاتی در سطوح مختلف علمی، پژوهشی و فرهنگی کشور دارد، روزانه پذیرای صدها پژوهشگر و علاقمند به کتاب و منابع ارزشمند است که ارائه خدمات مطلوب به پژوهشگران مانند تأمین فضای مناسب برای مطالعه در تالارهای عمومی و تخصصی ازجمله مهمترین وظایف و دغدغههای مسئولان کتابخانه ملّی ایران بوده است که این امر، استقبال جامعه دانشگاهی، علمی و پژوهشی را در بر داشته است.
کتابخانه ملّی ایران در زمستان سال جاری و پس از بررسیهای انجام شده بر اساس میزان استفاده اعضا و نیز میزان مصرف انرژی و هزینههای تعمیر و نگهداری و نیروی انسانی، تصمیم گرفت تا ساعت کاری این نوبت در فصل زمستان را کاهش داده و تالار مطالعه کتابخانه ملّی در نوبت شب تا ساعت ۲۴ دایر باشد.
این موضوع به این دلیل اتخاذ شده است که نوبت شب کتابخانه ملّی در زمان فعالیت در بعضی از شبها میزبان ۳۰ تا ۴۰ نفر از اعضای محترم بود که این میزان نسبت به هزینههای نگهداری و نیروی انسانی و انرژی مصرف شده بسیار کم است؛ لذا با وجود اینکه شرایط جوی تا حدودی به ثبات رسیده است، اما تذکرات و بخشنامههایی که در خصوص مدیریت مصرف انرژی صادر شده بود، همچنان به قوت خود باقی است.
ضمناً کتابخانه ملّی آمادگی دارد تا میزان حضور اعضای محترمی که نسبت به تعطیلی این نوبت از ارائه خدمت کتابخانه ملّی اعتراض داشتهاند را بررسی و اعلام نماید. همچنین خاطرنشان میسازد اولویت در خدمترسانی کتابخانه ملّی، خدمت به پژوهشگران است و مجدداً اعلام میدارد ساعت فعالیت نوبت شب کتابخانه ملّی تا ساعت ۲۴ میباشد.»
عدم تغییر ساعات مطالعاتی توسط کتابخانه ملی
با گذشت حدود دو ماه از این تصمیم، ساعات کاری تالارهای کتابخانه ملی تغییر نکرد و اعضای کتابخانه ملی در گفتگویی که با مهر داشتند، اعلام کردند اختصاص فضای مطالعه برای اعضای شیفت شب در هر شرایط جوی حق پژوهشگران و نخبگان کشور است و گرما یا سرما نباید تأثیری بر روی آن بگذارد و در مکاتباتی که با این کتابخانه داشتند خواستار بازگشت ساعات مطالعاتی سابق شدهاند.
یکی از اعضای کتابخانه ملی که در ساعات مطالعاتی شیفت شب هم حضور داشته در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید سیستم گرمایش کتابخانه خاموش است و با توجه به اینکه هواشناسی هم دمای هوا را در چند روز آینده سرد پیش بینی نکرده همچنان اعضای شیفت شب مطالعاتی از ساعات مطالعاتی بیشتر محروم هستند و دائماً به صبوری تا آخر فصل زمستان تشویق میشوند. در شرایطی که یک روز مطالعاتی برای اعضای بسیار با ارزش است، این تأخیر در اصلاحات ساعات غیرمنطقی است.
نظر شما