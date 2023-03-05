مذاکرات محرمانه درباره پیشنهاد عربستان برای محو فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، منابع صهیونیستی گزارش دادند که عربستان سعودی با ادعای حل مسئله فلسطین، پیشنهادی مطرح کرده است که در راستای محو و نابودی این کشور است.

بر همین اساس، شبکه هفت تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که راهکار عربستان، زمینه را برای به رسمیت شناختن «تل آویو» فراهم می‌کند، این راهکار مبتنی بر الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری و غزه به اردن است تا آنچه «پادشاهی فلسطین هاشمی» نامیده می‌شود، تشکیل شود.

تلویزیون رژیم صهیونیستی ادامه داد: بر اساس این طرح، حکام هاشمی کنونی در اردن، بر فلسطین حکومت خواهند کرد و پایتخت آن نیز امان خواهد بود، نه قدس.

این شبکه با اشاره به مذاکرات محرمانه محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای بررسی طرح سعودی، تأکید کرد، چنین مذاکراتی نشان می‌دهد که سازمان آزادیبخش فلسطین «ساف»، خواستار حاکمیت بر کرانه باختری و مناطقی نخواهد بود که در جنگ ۶ روزه سال ۱۹۶۷ اشغال شد.

شبکه هفت صهیونیستی در پایان گزارش خود آورده است، آنچه مایه تعجب است اینکه عبدالله دوم شاه اردن، محمود عباس و محمد بن سلمان ولیعهد سعودی، مخالف این پیشنهاد نیستند؛ هر چند این مسئله بر خلاف سیاست‌هایی است که طی چند دهه مدعی در پیش گرفتن آن بودند، ظاهراً راهکار سعودی، به خوبی در حال اجراست و رسانه‌ها و سازمان ملل هم در این خصوص، سکوت اختیار کرده اند.