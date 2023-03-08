به گزارش خبرگزاری مهر، سحر تاج بخش در جلسه هماهنگی خدمات سفرهای نوروزی در سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: بر اساس آخرین جلسه هماهنگی خدمات سفرهای نوروزی در وزارت راه و شهرسازی مقرر شد تا دستگاههای متقاضی خدمات سامانه «هوانما»، زیرساختهای لازم را تأمین کنند.
وی تصریح کرد: این زیرساختها شامل مکان مناسب، سخت افزار مورد نیاز، خطوط ارتباطی پایدار و… است.
«هوا نما» یک رسانه دیجیتال هواشناسی است که خدمات پیش بینی وضع هوا را در ترمینالهای مسافربری اعم از فرودگاهی، راه آهن، ترمینالهای بین شهری و مکانهای پررفت آمد ارائه میکند.
این سامانه قادر است وضعیت هوای کنونی و پیش بینی وضع هوای آتی شهرهای کشور را برای برنامه ریزی بهتر سفرها ارائه کند. مردم میتوانند با استفاده از این سامانه در هر لحظه از شبانه روز از شرایط جوی مبدا و مقصد سفر خود مطلع شوند.
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