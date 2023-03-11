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۲۰ اسفند ۱۴۰۱، ۱۳:۳۳

خلجی خبر داد:

«گشت ارشاد مدیران» و برکناری رئیس یکی از شعب تامین اجتماعی تهران

«گشت ارشاد مدیران» و برکناری رئیس یکی از شعب تامین اجتماعی تهران

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در رشته توییتی از آخرین اقدام گشت ارشاد مدیران و برکناری رئیس یکی از شعب تامین اجتماعی در تهران در این راستا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سپهر خلجی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت توضیحاتی درباره تازه‌ترین اقدام گشت ارشاد مدیران در راستای رسیدگی به گزارش‌های مردمی و ابراز نارضایتی نسبت به عملکرد یکی از شعب تأمین اجتماعی تهران ارائه کرد.

بر اساس این گزارش، وی در حساب کاربری خود در توئیتر با انتشار رشته توییتی با عنوان «گشت ارشاد مدیران» نوشت: «در پی برخی گزارش‌های مردمی و ابراز نارضایتی نسبت به عملکرد یکی از شعب تأمین اجتماعی تهران، تیم بازرسی ویژه دفتر رئیس جمهور در قالب «گشت ارشاد مدیران» به‌صورت سرزده در این شعبه حضور یافت. بازرسان در پایان این بازدید با توجه به میزان نارضایتی‌ها، رئیس شعبه را به‌دلیل ‏ضعف مدیریت و اهمال در انجام تکالیف از مسئولیت برکنار کردند.

گشت ارشاد مدیران که گزارش‌های مردمی از نارسایی‌های مدیریتی را در دستور بازرسی قرار می‌دهد مدتهاست مأموریت خود را با دستور ویژه رئیس جمهوری آغاز کرده است.

‏امید است با همکاری رسانه‌ها بویژه رسانه ملی برخی از این بازرسی‌ها و اقدامات صورت گرفته جهت اطلاع عموم منتشر شود.»

کد مطلب 5730273
طیبه بیات

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    نظرات

    • جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی IR ۱۳:۵۲ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
      1 0
      پاسخ
      دولت هیچ نوع کمکی به بازنشستگان تامین اجتماعی نمی‌کند و سازمان تامین اجتماعی هم متاسفانه هر سال افزایش حقوق بازنستگان تامین اجتماعی را پایمال و ضایع می کند چرا؟ افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی امسال ۳۸ درصد رسما افزایش یافته است
    • جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی IR ۱۳:۵۳ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
      1 2
      پاسخ
      مواد غذایی، ۷۰ الی ۱۰۰ درصد گران تر از پارسال/ و این در حالی است که افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجنماعی رسما در رسانه های ۳۸ درصد اعلام کردند ولی متاسفانه از فروردین الی اسفند ماه سال ۱۴۰۱ فقط ۲۰ درصد عمل و اجرا کردند چرا؟ جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی
    • اعتراضی جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی IR ۱۳:۵۶ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
      1 0
      پاسخ
      مبلغ عیدی امسال یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بازنشستگان تامین اجتماعی خیلی کم است و این در حالی است که کارگران مبلغ ۸ تا ۱۲ میلیون تومان امسال عیدی دریافت کردند. اعتراضی جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی
    • IR ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
      0 0
      پاسخ
      دست شما درد نکند که نسبت به حقوق اداری مردم حساس هستید و در تامین اجتماعی چنان اقدامی نمودید لکن مظلعید از سال ۹۴ تا ۱۴۰۰ تامین اجتماعی ۸۸ هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهکار گردید اولا عاملین بدهی را معرفی ثانیا چرا هیئت مدیره و مدیران دوره مربوطه کماکان در دولت آقای رئیسی تغییر نکردند..
    • سعدی IR ۱۷:۲۳ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
      0 0
      پاسخ
      می تی کمون بازرس امپراتور وارد میشود همه احترام بزارید!!!!!! با رانتخواران و دانه درستان که باعث بدبختی و تورم میشود برخورد کنید
    • م.د RO ۱۷:۴۳ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
      0 0
      پاسخ
      سلام قانون تامین اجتماعی پیچیده است مدیرتخصیرنداردبلکه بایدقانون سازمان را اصلاح کنید
    • م.د RO ۱۷:۴۳ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
      0 0
      پاسخ
      سلام قانون تامین اجتماعی پیچیده است مدیرتخصیرنداردبلکه بایدقانون سازمان را اصلاح کنید
    • اعتراض IR ۱۹:۰۲ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
      0 0
      پاسخ
      مشکل بنده در کشور تاکنون هیچ ارتباطی و ربطی به آمریکا و اروپا، تحریم و تهدید ندارد و تاکنون هم نداشته است 100 درصد فقط به خاطر بی توجهی دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس بوده است و هم بی قانونی و بی عدالتی بوده است
    • بازنشسته تأمین اجتماعی IR ۲۳:۰۰ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
      0 0
      پاسخ
      با یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عیدی بازنشستگان چه می‌توان خرید ؟ یک کیسه برنج «عیدی… جوک سال ۱۴۰۲. با ۱۸۰۰ تومان چیا میشه خرید؟ یه کیسه برنج؟» «آخه تو این گرونی ۱۸۰۰ تومن به چی میشه خرج کرد» «واقعا به هیچ دردی نمیخوره. به خدا قسم پول پنج کیلو جگر گوسفندی میشه.»

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