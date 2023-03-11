«گشت ارشاد مدیران» و برکناری رئیس یکی از شعب تامین اجتماعی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سپهر خلجی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت توضیحاتی درباره تازه‌ترین اقدام گشت ارشاد مدیران در راستای رسیدگی به گزارش‌های مردمی و ابراز نارضایتی نسبت به عملکرد یکی از شعب تأمین اجتماعی تهران ارائه کرد.

بر اساس این گزارش، وی در حساب کاربری خود در توئیتر با انتشار رشته توییتی با عنوان «گشت ارشاد مدیران» نوشت: «در پی برخی گزارش‌های مردمی و ابراز نارضایتی نسبت به عملکرد یکی از شعب تأمین اجتماعی تهران، تیم بازرسی ویژه دفتر رئیس جمهور در قالب «گشت ارشاد مدیران» به‌صورت سرزده در این شعبه حضور یافت. بازرسان در پایان این بازدید با توجه به میزان نارضایتی‌ها، رئیس شعبه را به‌دلیل ‏ضعف مدیریت و اهمال در انجام تکالیف از مسئولیت برکنار کردند.

گشت ارشاد مدیران که گزارش‌های مردمی از نارسایی‌های مدیریتی را در دستور بازرسی قرار می‌دهد مدتهاست مأموریت خود را با دستور ویژه رئیس جمهوری آغاز کرده است.

‏امید است با همکاری رسانه‌ها بویژه رسانه ملی برخی از این بازرسی‌ها و اقدامات صورت گرفته جهت اطلاع عموم منتشر شود.»