دریافت 10 MB کد مطلب 5730748 https://mehrnews.com/xZJQ4 ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، ۲۲:۴۷ کد مطلب 5730748 فیلم جامعه فیلم جامعه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، ۲۲:۴۷ مستند جنایت دست ساز/ دستگیری تیم سازمان یافته گروهک منافقین برای نخستین بار اعترافات دانشجویان دانشگاه شریف که قصد عملیات تروریستی داشتند را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط بیش از۱۰۰نفر از عوامل مؤثر در حوادث اخیر مدارس دستگیر شدند دشمن فکر کرد میتواند مردم را از رهبری و انقلاب جدا کند حماسه ساز تکریت مانع شهادت رزمندگان جبهه مقاومت شد هشدار رئیس دانشگاه تهران درباره وارونهنمایی ارزشها در جامعه برچسبها گروهک منافقین اغتشاشات ایران اغتشاش اغتشاشات 1401 دانشگاه شریف
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