دریافت 2 MB کد مطلب 7013082 https://mehrnews.com/x3dCV8 ۲۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۳۲ کد مطلب 7013082 فیلم هنر فیلم هنر ۲۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۳۲ کیانوش عیاری در پویش درختکاری به یاد اکبر عبدی نهال کاشت کیانوش عیاری کارگردان در برگزاری کاشت ۳۱۳ هزار نهال امید گفت: درختی که غرس کردم به یاد اکبر عبدی بود. کپی شد مطالب مرتبط هنرمندان در میدان آزادی با یاد شهدا نهال کاشتند شهرزاد کمال زاده: درختکاری، مسئولیت مشترک همه ماست آغاز پویش ملی درختکاری با کاشت ۳۱۳ هزار نهال در تهران فرمانده سپاه پاوه: تفکر بسیجی رمز اقتدار و پیشرفت ایران است غرس درخت توسط خسرو معتضد فعالیت بسیج سازندگی قزوین برای کاشت ۴ میلیون نهال امید برچسبها اکبر عبدی کیانوش عیاری کاشت نهال و درخت
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