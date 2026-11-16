دریافت 4 MB کد مطلب 7013032 https://mehrnews.com/x3dCT7 ۲۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۴۱ کد مطلب 7013032 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۴۱ انفجار و آتشسوزی بسیار شدید دو فروند نفتکش در تنگه هرمز لحظه انفجار و آتشسوزی بسیار شدید ۲ فروند نفتکش در تنگه هرمز را در این فیلم مشاهده نمایید. کپی شد مطالب مرتبط انفجار و آتش سوزی بسیار شدید دو فروند نفتکش در تنگه هرمز بازتاب پیامدهای جنگ علیه ایران در رسانههای جهان انفجار مهیب و غرقشدن دو نفتکش متخلف در تنگه هرمز با اصابت به مین برچسبها تنگه هرمز نفتکش انفجار
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