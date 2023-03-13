رهن خانه ۸۵ متری در ونک یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان + جدول

به گزارش خبرنگار مهر، برای اجاره در محدوده ونک حداقل باید به میزان ۶ میلیون تومان اجاره و ۲۰۰ میلیون تومان پول پیش داشته باشید.

در ادامه قیمت‌های اجاره مسکن در این محله پایتخت منتشر می‌شود: