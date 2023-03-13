رهن خانه ۸۵ متری در ونک یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان + جدول

به گزارش خبرنگار مهر، برای اجاره در محدوده ونک حداقل باید به میزان ۶ میلیون تومان اجاره و ۲۰۰ میلیون تومان پول پیش داشته باشید.
در ادامه قیمتهای اجاره مسکن در این محله پایتخت منتشر میشود:
|محله
|متراژ
|اجاره بها (قیمتها به تومان میباشد)
|رهن (قیمتها به تومان میباشد)
|گاندی
|۸۲
|۱۳ الی ۲۰ میلیون
|۲۵۰ الی ۷۵۰ میلیون
|ونک
|۸۵
|۱۵ الی ۲۸ میلیون
|۲۰۰ الی ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون
|توانیر
|۸۵
|۱۱ الی ۲۵ میلیون
|۲۰۰ الی ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون
|جردن
|۸۶
|۱۵ الی ۲۵ میلیون
|۳۰۰ الی ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون
|آرارات
|۷۸
|۶ میلیون
|۸۰۰ الی ۹۰۰ میلیون
|شیرازی
|۸۵
|۱۰ الی ۱۲ میلیون
|۵۰۰ الی ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون
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