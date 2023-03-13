چاپ نسخه اسپانیولی کتاب خاطرات رهبری کلید مبارزه با استعمار است

محمد حسن قدیری ابیانه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به رونمایی از نسخه اسپانیولی کتاب خاطرات دوران مبارزات رهبر انقلاب اسلامی در کاراکاس مبنی بر آشنایی ملت‌های عدالت‌خواه با یکدیگر، اظهار داشت: اقدام به ترجمه خاطرات مقام معظم رهبری به زبان اسپانیایی کار ارزشمندی است که می‌تواند به هم افزایی کشورهای عدالتخواه کمک کند.

وی ادامه داد: همچنین برگزاری مراسم رونمایی از این کتاب در کشور ونزوئلا که یک کشور اسپانیولی زبان است مقدمه خوبی برای ترجمه سایر کتب ارزشمند ما به این زبان خواهد بود.

سفیر سابق ایران در مکزیک با بیان اینکه جمعیت کشورهای اسپانیولی زبان به بیش از ۵۰۰ میلیون نفر می‌رسد، افزود: اکثر کشورهای آمریکای لاتین به غیر از برزیل و یکی دو کشور بسیار کوچک مابقی همگی اسپانیولی زبان هستند. حتی در ۴ ایالت جنوب آمریکا که جزو مکزیک بوده و در حال حاضر جزو آمریکا محسوب می‌شود، زبان اسپانیولی رایج است.

نارضایتی مردم ونزوئلا از سلطه آمریکا

قدیری ابیانه تصریح کرد: متأسفانه مردمان کشورهای اسپانیایی زبان مظلوم واقع شدند و بسیاری از آنها در فقر و فلاکت ناشی از استعمار این کشور در گذشته قرار گرفته‌اند. خود بزرگ بینی و خود برتر بینی که در مردم آمریکا وجود دارد در مردم آمریکای لاتین دیده نمی‌شود بلکه در اثر تبلیغات خودشان را به نسبت غربی‌ها کوچک می‌بینند.

فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه کشورهای اسپانیایی زیان کشورهای ثروتمندی هستند، عنوان کرد: بخشی از مردم آمریکای لاتین مثل مردم ونزوئلا از وضعیت موجود بخاطر سلطه آمریکا ناراضی هستند.

سفیر سابق ایران در مکزیک اظهار کرد: چاپ کتاب رهبری می‌تواند راه مبارزه با استعمار و سیاست‌های استعماری را به این کشورها نشان و آموزش دهد که این مهم می‌تواند کمک کند تا آنها از حرکت به سمت استقلال ناامید نشوند.

ایالات متحده، آمریکای لاتین را حیات خلوت خود می‌داند

قدیری ابیانه ادامه داد: ایالات متحده، آمریکای لاتین را حیات خلوت خود می‌داند و به خود اجازه می‌دهد هرگونه دخالتی انجام دهد و منابع آنها را غارت کند. بنابراین اقدام به چاپ کتاب خاطرات رهبری به زبان اسپانیولی در حقیقت کلید مبارزه با استعمار را در سخت‌ترین شرایط به نمایش می‌گذارد و می‌تواند الگویی برای این کشورها باشد. یعنی چاپ این خاطرات صرفاً برای شناخت آنها از شخص رهبری و کشور ایران نیست بلکه می‌تواند کمک کند تا مسیری که این کشورها باید تا آزادی از سلطه استعمار و آزادی از تخریبی که اروپایی‌ها و غربی‌ها علیه مردم آمریکای لاتین ترویج کردند، را بشناسند و کامل طی کنند.

وی عنوان کرد: امروز به وضوح آشکار است که ایران و در رأس آن مقام معظم رهبری در مقابل همه استکبار و ۴۴ سال توطئه علیه نظام جمهوری اسلامی، ایستادند.

فعال سیاسی اصولگرا یادآور شد: تحریم‌هایی که آمریکا و غربی‌ها علیه ونزوئلا اعمال کردند تحریم‌های سنگینی بود که با کمک ایران بخشی از آنها برطرف شد، مثل کشتی‌های سوختی که ما برای آنها ارسال کردیم؛ که این موضوع از یاد و خاطره مردم ونزوئلا نخواهد رفت.

قدیری ابیانه ضمن تبریک به ترجمه کنندگان این کتاب به زبان اسپانیولی، افزود: البته معتقدم که چاپ این کتاب نباید در چاپ کاغذی خلاصه بماند بلکه باید زمینه چاپ دیجیتال آن نیز فراهم شود تا از طریق اینترنت و فضای مجازی برای جمعیت ۵۰۰ میلیون نفری ارسال شود. همچنین باید بخش‌هایی از خاطرات درج شده در این کتاب را به صورت جداگانه ترویج کنیم.

وی با اشاره به تأثیر این کتاب در هم افزایی ملت‌های عدالتخواه، گفت: این کتاب در این زمینه بسیار مؤثر است و ایجاد هم افزایی ملت‌ها بویژه در بحث‌های فرهنگی نیازمند شناخت است و این شناخت می‌تواند از طرق مختلف از جمله چاپ خاطرات، فیلم‌ها، مستندها و… منتقل شود.

سفیر سابق ایران در مکزیک در پایان با بیان اینکه اینگونه کتاب‌ها زمینه‌ای برای شناخت اسلام را نیز فراهم می‌آورد، خاطرنشان کرد: بنابراین ضرورت دارد تا مردم آمریکای لاتین با تاریخ و انقلاب ایران آشنا شوند و هم مردم ما با تاریخ آنها آشنایی پیدا کنند. البته اگر اشکالاتی در فرهنگ آنها وجود دارد تلاش کنیم این اشکالات شناخته و رفع شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب سلول شماره ۱۴ خاطرات و زندگینامه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را در دوران مبارزه با رژیم دست‌نشانده استکبار و پیش از پیروزی انقلاب اسلامی روایت می‌کند. این اثر ترجمه اسپانیولی کتاب «ان مع الصبر نصرا» است که پیش از این به زبان عربی منتشر و نسخه فارسی آن با عنوان «خون دلی که لعل شد» در اختیار علاقمندان و اهالی کتاب قرار گرفته بود.

همزمان با رونمایی از نسخه اسپانیولی کتاب خاطرات دوران مبارزات رهبر انقلاب اسلامی در کاراکاس، ایشان در پیامی خطاب به ملت‌های اسپانیولی‌زبان بیان داشتند: چه نیکوست که ما ملت‌های عدالت‌خواه با یکدیگر بیشتر آشنا شویم و هم‌افزائی کنیم.