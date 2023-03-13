دریافت 6 MB کد مطلب 5732129 https://mehrnews.com/xZKqf ۲۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۵:۲۷ کد مطلب 5732129 فیلم جامعه فیلم جامعه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۵:۲۷ آخرین آمار عفو اخیر از زبان رئیس دستگاه قضا حجت الاسلام محسنیاژهای گفت: تاکنون ۸۲ هزار نفر مشمول عفو شدهاند که ممکن است این آمار افزایش یابد. کپی شد مطالب مرتبط امسال ۲۰ هزار شغل در استان یزد حفظ و ایجاد شد تاکنون ۸۲ هزار نفر مشمول عفو شدهاند/ عفو ۲۲ هزار نفر از محکومان و متهمان اغتشاشات اخیر ساختمان جدید دادگاه عمومی «نیر» کلنگ زنی شد تشکیل پرونده قضایی برای سقوط بالگرد در بافت/ برخی از مصدومان شکایت کرده اند تعیین تکلیف ۱۵۴ کانتینر بلاصاحب در بندر شهید رجایی برچسبها رئیس قوه قضاییه غلامحسین محسنی اژهای قوه قضاییه عفو زندانیان عفو رهبری
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