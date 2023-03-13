جلال ملکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح تمهیدات سازمان آتش‌نشانی تهران برای چهارشنبه پایانی سال گفت: فردا هم‌زمان با روز چهارشنبه سوری اوج فعالیت و پیک کاری آتش‌نشانان است و بسیاری از شهروندان در این شب به سطح معابر و خیابان‌ها می‌آیند. سازمان آتش‌نشانی تهران در راستای وظایف خود تمام تلاش و توان خود را به کار خواهد گرفت تا بتواند کمک کند که این شب با حداقل حوادث و خسارت‌ها و با حداقل تلفات و مصدومیت‌ها برگزار شود و این موضوع نیازمند همکاری و مشارکت شهروندان است.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران خاطرنشان کرد: ۱۳۴ ایستگاه آتش‌نشانی مانند همیشه در سطح شهر تهران در آماده‌باش کامل هستند و آتش‌نشانان تهران در ۳۶۸ نقطه با استفاده از ۱۲۴ خودروی عملیاتی سنگین، ۱۶۳ دستگاه خودروی سبک و ۳۲ دستگاه موتورسیکلت مستقر خواهند شد.

وی تصریح کرد: ۴۹ گروه پیاده در قالب گروه‌های دونفره با خاموش‌کننده در جاهایی که امکان تردد خودرو و یا موتور وجود ندارد و یا دشوار است، مستقر خواهند شد و جمعاً بیش از سه هزار نفر آتش‌نشان از ساعت ۱۷ بعد از ظهر تا عادی شدن شرایط در نقاط تعیین شده حضور خواهند داشت و وضعیت را رصد خواهند کرد.

ملکی با بیان اینکه نیمی از افراد غیرشیفت فراخوان زده شده تا در نقاط مشخص شده مستقر شوند، گفت: از ظرفیت نواحی شهرداری با واترجت‌ها نیز استفاده خواهد شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران اظهار کرد: در سال جاری از ظرفیت شرکت شهربان و حریم بان نیز استفاده خواهد شد و نیروهای این مجموعه به خاموش‌کننده مجهز شده‌اند که در حین مأموریت‌های گشت‌زنی اگر با حریقی مواجه شدند، اقدام به اطفا کنند و یا اگر امکان اطفا نبود، فوراً موضوع را به آتش‌نشانی اطلاع دهند.

وی تصریح کرد: تمام تلاش آتش‌نشانی تهران برای این است که آسیبی به کسی نرسد. هدف آتش‌نشانی ممانعت از جشن گرفتن نیست بلکه تلاش ما این است که در آستانه سال نو اتفاق تلخی برای شهروندان رخ ندهد.

ملکی در پایان گفت: امیدواریم مانند سال‌های گذشته همکاری خوبی از سوی شهروندان شاهد باشیم. تقاضا دارم که به هیچ عنوان معابر را مسدود نکنند و اگر آتشی روشن می‌کنند به‌گونه‌ای نباشد که مسیر نیروها بسته شود.