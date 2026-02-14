تجلیل از پنج دهه مجاهدت حاج عبدالله فاتحی

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر صبح شنبه در این مراسم با تبریک ایام دهه فجر و اعیاد شعبانیه، بر ضرورت مستندسازی خاطرات مبارزان انقلاب تأکید کرد و گفت: جای خالی کتابی منسجم درباره شخصیت‌های برجسته انقلاب در استان، به‌ویژه حاج عبدالله فاتحی، در گنجینه منابع مکتوب ما محسوس بود که خوشبختانه با انتشار «تمنّادار» این خلأ تا حدی جبران شد.

حیدر راهب با قدردانی از همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بوشهر در حمایت از این اثر افزود: تولید آثار فاخر و ماندگار فرهنگی، ارزشی فراتر از اقدامات مقطعی دارد و می‌تواند برای سالیان طولانی، نام و اندیشه بزرگان را در حافظه تاریخی جامعه زنده نگه دارد.

راهب با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ابزار هنر در انتقال مفاهیم تاریخی و انقلابی تصریح کرد: اگر به دنبال ماندگاری مفاهیم هستیم، باید به سراغ تولید آثار عمیق، مستند و جریان‌ساز برویم؛ آثاری که نه صرفاً برای تکمیل آمار، بلکه برای اثرگذاری واقعی در جامعه منتشر می‌شوند.

مراسم تجلیل از بیش از پنج دهه مجاهدت و خدمات انقلابی حاج عبدالله فاتحی و رونمایی از کتاب «تمنّادار» با حضور تعدادی از مسئولان در کتابخانه عمومی خلیج فارس بوشهر برگزار شد.

در این آیین، ضمن رونمایی از کتاب «تمنّادار»، از پنج دهه مجاهدت، فداکاری و خدمات ارزنده حاج عبدالله فاتحی با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.

کتاب «تمنّادار» در ۱۲۰ صفحه به خاطرات استاد حاج عبدالله فاتحی، از چهره‌های مبارز انقلاب اسلامی در بوشهر، می‌پردازد. این اثر به قلم مینا صابردوست و با تحقیق مهدی مقدسی، به همت دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و توسط انتشارات راه‌یار منتشر شده است.

سال‌ها پایداری در مبارزه با رژیم طاغوت، تحمل زندان و فشارهای امنیتی، نقش‌آفرینی مؤثر در تثبیت نهادهای انقلابی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و حضور فعال در عرصه‌های مدیریتی، فرهنگی و اجتماعی، جلوه‌ای روشن از اخلاص، تعهد انقلابی و روحیه خدمتگزاری این چهره برجسته بوشهری به شمار می‌آید.