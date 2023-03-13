انگلیس بودجه نظامی خود را افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نخست وزیر انگلیس همزمان با جنگ افروزی لندن در اوکراین از افزایش بودجه نظامی این کشور خبر داد.

«ریشی سوناک» نخست وزیر انگلیس اعلام کرد که دولت وی برنامه‌ای را برای افزایش ۵ میلیارد پوندی (۶ میلیارد دلاری) بودجه دفاعی این کشور ظرف دو سال آینده و به بهانه چالش‌های فزاینده امنیت ملی در نظردارد.

برخی رسانه‌ها در گزارش‌های خود اعلام کردند که نخست وزیر انگلیس روز یکشنبه در جریان سخنرانی خود در کالیفرنیا آمریکا برای توجیه این اقدام مدعی شد که جهان رو به بی ثباتی بیشتر می‌رود و در نتیجه همین موضوع تهدیدات علیه امنیت انگلیس را افزایش می‌دهد.

سوناک در ادامه توجیهات خود افزود: به همین علت است که انگلیس در دو سال آینده ۵ میلیارد پوند بیشتر در نیروهای مسلح خود سرمایه‌گذاری می‌کند و هزینه‌های دفاعی خود را به ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می‌دهد تا از این طریق بتواند همچنان در زمینه دفاع و حفظ امنیت کشور در جهان پیشرو باشد.

اسپوتنیک به نقل از گزارش‌های رسانه‌ای نوشت که در سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۲۲ هزینه‌های دفاعی انگلیس بالغ بر ۷۱.۴ میلیارد پوند بوده است و اخیر نیز «بن والاس» وزیر دفاع انگلیس پیشنهاد افزایش بودجه دفاعی این کشور بین ۸ تا ۱۱ میلیارد پوند را ارائه کرده است.