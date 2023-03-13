اوکراین بازار نظامی گری غرب را رونق داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، برخی گزارش های رسانه ای حاکی از آن است که دولت اوکراین برای ادامه نبرد با روسیه همچنان به تسلیحات نظامی بیشتری نیاز دارد و این صنعت اسلحه سازی غرب را رونق بخشیده است.

یک رسانه خبری اسپانیایی روز دوشنبه در گزارشی اعلام کرد که گردش مالی ده شرکت بزرگ اسلحه سازی در آمریکا و اروپا در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۲ به دلیل تقاضای فزاینده اوکراین، ۷.۵ درصد افزایش یافته است.

در گزارش این رسانه اسپانیایی آمده است که در حال حاضر، آینده نویدبخشی در انتظار تولیدکنندگان اسلحه در غرب قرار دارد، زیرا رژیم کی یف برای مقابله با روسیه همچنان به مقادیر زیادی سلاح نیاز دارد.

در این گزارش آمده است شرکت آلمانی تولید کننده تسلیحات راین متال قصد خرید شرکت «اکسپال» تولیدکننده پیشرو سلاح در اسپانیا را دارد و این خود شاهدی بر این موضوع است که صنعت تسلیحاتی غرب به واسطه جنگ اوکراین در حال گسترش است.

با آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین، آمریکا و کشورهای اروپایی برای توقف پیشروی ارتش روسیه و حمایت از اوکراین، ضمن ارسال حجم زیادی از تسلیحات نظامی به اوکراین، تحریم‌های شدیدی را علیه مسکو اعمال کردند.