کرملین: اهداف ما در اوکراین فقط با گزینه نظامی محقق خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، کرملین به موضع گیری درباره جنگ اوکراین و توافق ایران و عربستان پرداخت.

کرملین اعلام کرد: اهداف روسیه در اوکراین فقط از راه نظامی محقق خواهد شد.

همچنین کرملین درباره توافق ایران و عربستان هم بیان کرد: از هر گونه تحرکی از جانب ایران و عربستان که به کاهش تنش‌ها در منطقه کمک کند، استقبال می‌کنیم.

دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین افزود: اهداف تعیین شده از سوی روسیه در اوکراین در حال حاضر جز با ابزار نظامی محقق نخواهد شد.

وی درباره مشارکت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست هند نیز آنرا بعید ندانست.