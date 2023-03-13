به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدنبی که یکی از افراد باسابقه در فدراسیون فوتبال است و چندین دوره سرپرستی تیم ملی را برعهده داشته، عصر امروز با اشاره به انتخاب امیر قلعه نویی گفت: ایشان جزو مربیانی هستند که سابقه هدایت تیم ملی را داشته اند و برنامه هایشان را به فدراسیون دادند و در جلسه ای از آن دفاع کردند.

وی ادامه داد: بزودی جلسه تکمیلی با آقای قلعه نویی برگزار خواهد شد تا برنامه ها بیشتر مورد بررسی قرار بگیرد. هیات رئیسه فدراسیون شناخت خوبی از ایشان داشت و به همین خاطر به آقای تاج پیشنهاد شدند و رئیس فدراسیون هم پذیرفت و آقای قلعه نویی سرمربی تیم ملی شدند که به ایشان تبریک می گوییم.

نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال در مورد زمان پیوستن امیر قلعه نویی به تیم ملی گفت: تیم گل گهر روز ۲۶ اسفند در جام حذفی با فولاد بازی دارند و بعد از آن آقای قلعه نویی در خدمت تیم ملی خواهد بود و اردوها را مدیریت خواهند کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا فدراسیون در انتخاب دستیاران قلعه نویی هم ورود خواهد کرد گفت: ما اصلا در این بحث و انتخاب دستیاران ورود و مداخله ای نخواهیم داشت. از قبل هم همینطور بوده که انتخاب دستیاران از وظایف و اختیارات سرمربی تیم ملی است.

مهدی محمدنبی در مورد انتخاب سرمربی تیم فوتبال امید هم گفت: نیت ما این بود که ابتدا تکلیف سرمربی تیم ملی بزرگسالان را مشخص کنیم و بعد سراغ تیم امید برویم. قطعا در این مورد هم هیات رئیسه گزینه مد نظرش را به رئیس فدراسیون پیشنهاد خواهد کرد تا تصمیم نهایی گرفته شود.

نبی در مورد دلیل منتفی شدن دیدار دوم تیم ملی ایران در ایام نوروز که قرار بود با عراق برگزار شود گفت: عراقی ها پیشنهاد دادند که ما به کشورشان برویم و این بازی را برگزار کنیم که ما نپذیرفتیم چرا که روز سوم فروردین در تهران با روسیه بازی داریم و هدف مان این بود که دیدار دوم را هم در تهران داشته باشیم.

این مقام مسئول در مورد دومین حریف تدارکاتی تیم ملی هم گفت: همکاران ما در بخش بین الملل در حال رایزنی با کشورهای مختلف هستند تا هر کدام نهایی شد را به عنوان دومین حریف تیم ملی معرفی کنند.