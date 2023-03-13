به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، هیات وزیران در جلسه ۱۴ اسفند ۱۴۰۱، به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عبارت «و همتراز آن» را از بند (۷) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مبارزه با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ حذف کرد.

بر پایه تبصره ۹ «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» مصوبِ ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن (مصوبِ ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ هیئت وزیران)؛ همه دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی باید تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌های (پارسا) دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که طبقه‌بندی ندارند، در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، همانندجویی و تمام‌متن پیشنهاده‌ها، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های خود را ثبت کنند.

ایرانداک برای انجام این قانون، «سامانه همانندجو» را در نشانی TIK.IRANDOC.AC.IR و «سامانه ملی ثبت پیشنهاده‌ها، پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها» را در نشانی SABT.IRANDOC.AC.IR راه‌اندازی کرده و در دسترس همگان قرار داده است.