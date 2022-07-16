به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، بر پایه تبصره ۹ «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» مصوب ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی و آئین‌نامه اجرایی مصوب ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ هیئت وزیران؛ همه دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی، و فناوری دولتی و غیردولتی؛ باید پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها را در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) ثبت کنند.

این مراکز باید تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که طبقه‌بندی ندارند، در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) همانندجویی و تمام‌متن پیشنهاده‌ها (پروپوزال‌ها)، پایان‌نامه‌ها، و رساله‌های (پارساهای) خود را ثبت کنند.

این گزارش عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی را در پیروی از قانون یاد شده در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد.

ثبت پایان‌نامه، و رساله، و پیشنهاده در سامانه «ثبت» در نشانی SABT.IRANDOC.AC.IR انجام می‌شود. در این سامانه، دانشجویان پس از تصویب پیشنهاده، داده‌ها و تمام‌متن آن‌ها را درون‌دهی و شناسه ره‌گیری دریافت می‌کنند.

پارسا نیز پس از درون‌دهی داده‌ها و بارگذاری فایل تمام‌متن و تأیید ایرانداک، آماده بررسی مؤسسه می‌شود. با پذیرش مؤسسه، فرایند ثبت پارسا به پایان می‌رسد. گزیده عملکرد ثبت پارسا و پیشنهاده در جدول زیر آمده است:

عملکرد ثبت پارسا شمار عملکرد ثبت پیشنهاده شمار مؤسسه‌های عضو سامانه ثبت برای ثبت پارسا ۴۵۵ مؤسسه‌های عضو سامانه ثبت برای ثبت پیشنهاده ۳۵۵ ثبت پارسا ۵۶ هزار و ۵۱۰ مورد ثبت پیشنهاده ۳۱ هزار و ۹۲ مورد

عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰ در ثبت پارسا و پیشنهاده بر پایه وابستگی سازمانی آن‌ها در جدول زیر آمده است:

عملکرد مؤسسه‌ها در ثبت پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده بر پایه وابستگی سازمانی آن‌ها در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰

وابستگی سازمانی شمار دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی* ثبت پارسا ثبت پیشنهاده شمار مؤسسه‌ها شمار ثبت شمار مؤسسه‌ها شمار ثبت وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری ۴۳.۰۹۶ ۱۰۸ ۲۷.۷۷۴ ۹۲ ۱۷.۶۹۷ دانشگاه پیام نور ۹.۱۸۵ ۳۱ ۶.۱۹۱ ۲۵ ۳.۱۷۵ دانشگاه جامع علمی‌کاربردی ۱۹ ۱ ۲ ۰ ۰ دانشگاه فنی و حرفه‌ای - ۰ ۰ ۰ ۰ دانشگاه فرهنگیان ۱۳۶ ۸ ۸۶ ۵ ۳۱ وزارت بهداشت، درمان، و آموزش‌پزشکی ۱۶.۱۵۹ ۳ ۲۵۲ ۱ ۱۰۰ سایر دستگاه‌های اجرایی ۲.۰۰۲ ۲۰ ۷۸۶ ۷ ۳۶۳ مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌غیرانتفاعی و جهاد دانشگاهی ۱۴.۰۶۴ ۲۳۰ ۱۲.۲۲۴ ۱۹۱ ۷.۶۸۷ دانشگاه آزاد اسلامی ۶۷.۹۰۰ ۵۴ ۹.۱۹۵ ۳۴ ۲.۰۳۹ حوزه‌های علمیه - ۰ ۰ ۰ ۰ همه ۱۵۲.۵۶۱ ۴۵۵ ۵۶.۵۱۰ ۳۵۵ ۳۱.۰۹۲

* شمار دانش‌آموختگان بر پایه آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹۸ از مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی است.

جزئیات گزارش همانندجویی و ثبت پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها، و پیشنهاده‌ها در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰ در ۸۰ برگ، در نشانی yun.ir/irandoc۱۱۴ در دسترس است.