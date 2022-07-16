به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، بر پایه تبصره ۹ «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» مصوب ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی و آئیننامه اجرایی مصوب ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ هیئت وزیران؛ همه دانشگاهها، پژوهشگاهها، و مؤسسههای آموزش عالی، پژوهشی، و فناوری دولتی و غیردولتی؛ باید پایاننامهها و رسالهها را در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) ثبت کنند.
این مراکز باید تماممتن پایاننامهها و رسالههای دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که طبقهبندی ندارند، در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) همانندجویی و تماممتن پیشنهادهها (پروپوزالها)، پایاننامهها، و رسالههای (پارساهای) خود را ثبت کنند.
این گزارش عملکرد دانشگاهها، پژوهشگاهها، و مؤسسههای آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی را در پیروی از قانون یاد شده در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ نشان میدهد.
ثبت پایاننامه، و رساله، و پیشنهاده در سامانه «ثبت» در نشانی SABT.IRANDOC.AC.IR انجام میشود. در این سامانه، دانشجویان پس از تصویب پیشنهاده، دادهها و تماممتن آنها را دروندهی و شناسه رهگیری دریافت میکنند.
پارسا نیز پس از دروندهی دادهها و بارگذاری فایل تماممتن و تأیید ایرانداک، آماده بررسی مؤسسه میشود. با پذیرش مؤسسه، فرایند ثبت پارسا به پایان میرسد. گزیده عملکرد ثبت پارسا و پیشنهاده در جدول زیر آمده است:
|عملکرد ثبت پارسا
|شمار
|عملکرد ثبت پیشنهاده
|شمار
|مؤسسههای عضو سامانه ثبت برای ثبت پارسا
|۴۵۵
|مؤسسههای عضو سامانه ثبت برای ثبت پیشنهاده
|۳۵۵
|ثبت پارسا
|۵۶ هزار و ۵۱۰ مورد
|ثبت پیشنهاده
|۳۱ هزار و ۹۲ مورد
عملکرد دانشگاهها، پژوهشگاهها، و مؤسسههای آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در ششماهه دوم سال ۱۴۰۰ در ثبت پارسا و پیشنهاده بر پایه وابستگی سازمانی آنها در جدول زیر آمده است:
عملکرد مؤسسهها در ثبت پایاننامه، رساله، و پیشنهاده بر پایه وابستگی سازمانی آنها در ششماهه دوم سال ۱۴۰۰
|وابستگی سازمانی
|شمار دانشآموختگان تحصیلات تکمیلی*
|ثبت پارسا
|ثبت پیشنهاده
|شمار مؤسسهها
|شمار ثبت
|شمار مؤسسهها
|شمار ثبت
|وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری
|۴۳.۰۹۶
|۱۰۸
|۲۷.۷۷۴
|۹۲
|۱۷.۶۹۷
|دانشگاه پیام نور
|۹.۱۸۵
|۳۱
|۶.۱۹۱
|۲۵
|۳.۱۷۵
|دانشگاه جامع علمیکاربردی
|۱۹
|۱
|۲
|۰
|۰
|دانشگاه فنی و حرفهای
|-
|۰
|۰
|۰
|۰
|دانشگاه فرهنگیان
|۱۳۶
|۸
|۸۶
|۵
|۳۱
|وزارت بهداشت، درمان، و آموزشپزشکی
|۱۶.۱۵۹
|۳
|۲۵۲
|۱
|۱۰۰
|سایر دستگاههای اجرایی
|۲.۰۰۲
|۲۰
|۷۸۶
|۷
|۳۶۳
|مؤسسههای آموزش عالی غیردولتیغیرانتفاعی و جهاد دانشگاهی
|۱۴.۰۶۴
|۲۳۰
|۱۲.۲۲۴
|۱۹۱
|۷.۶۸۷
|دانشگاه آزاد اسلامی
|۶۷.۹۰۰
|۵۴
|۹.۱۹۵
|۳۴
|۲.۰۳۹
|حوزههای علمیه
|-
|۰
|۰
|۰
|۰
|همه
|۱۵۲.۵۶۱
|۴۵۵
|۵۶.۵۱۰
|۳۵۵
|۳۱.۰۹۲
* شمار دانشآموختگان بر پایه آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹۸ از مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی است.
جزئیات گزارش همانندجویی و ثبت پایاننامهها، رسالهها، و پیشنهادهها در ششماهه دوم سال ۱۴۰۰ در ۸۰ برگ، در نشانی yun.ir/irandoc۱۱۴ در دسترس است.
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