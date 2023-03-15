موضوع پلکانی کردن حقوق در لایحه بودجه توسط دولت ذکر نشده بود

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم زارع در حاشیه نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۴ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، گفت: در لایحه بودجه «متوسط ۲۰ درصد افزایش حقوق» مطرح شده بود که این مسئله مبهم و غیرشفاف بود و مشخص نبود که قرار است حقوق ها به چه نحوی تعیین شود.

وی تاکید کرد: مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۲ تاکید کرد که حقوق همه افراد ۲۰ درصد افزایش یابد، بنابراین مجلس عبارت «متوسط» را از بند مربوط به حقوق و مزایا حذف کرد تا در حق مردم و کارمندان احجاف نشود.

نماینده مردم آباده و بوانات در مجلس یازدهم تصریح کرد: در افزایش حقوق باید تمامی سطوح مورد توجه قرار بگیرند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ مجدداً بر این نکته تأکید کرد که در لایحه بودجه موضوع پلکانی کردن حقوق ذکر نشده بود و تنها در این لایحه تاکید شده بود که حقوق ها متوسط ۲۰ درصد افزایش یابد.

وی با بیان اینکه اقدام مجلس در زمینه حقوق و دستمزد در سال آینده منطقی بود تأکید کرد: همچنین معافیت مالیاتی تا سقف ۱۰ میلیون تومان اقدام دیگری بود که می تواند پلکانی کردن حقوق را جبران کند و به نفع حقوق و دستمزدهای پایین توسط مجلس مورد توجه قرار گرفت.