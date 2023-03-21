گلستان به کارگاه بزرگ از اقدامات عمرانی تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد زنگانه، استاندار گلستان در پیام نوروزی، عید باستانی را مردم گلستان تبریک گفت.

در این پیام آمده است:

آغاز بهار طبیعت و شروع سال نو را به تمامی مردم متدین گلستان، نگارستان ایران تبریک عرض می کنم و بر این باورم که همزمانی نوروز باستانی با ماه ضیافت الهی، منشا خیرات و برکات فراوان برای ایرانیان، خصوصاً مردم شریف شیعه و سنی گلستان خواهد بود.

استانی که به رغم بی‌مهری‌های گذشته و عدم توجه کافی به زیرساخت های توسعه در آن در سایه فرمایشات مقام معظم رهبری و مجاهدت های شبانه روزی دولت سیزدهم و در راس آن آیت الله رییسی در سال ۱۴۰۱، سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین توانست بسیاری بن بست های سالیان دراز را در این استان بشکند و بارقه‌های امید به آینده ای روشن را در دل مردم عزیزمان روشن کند.

رفع موانع برای آغاز فاز دوم پتروشیمی گلستان، منطقه آزاد اینچه برون، انجام بخش قابل توجهی از پروژه علاج بخشی خلیج گرگان، آغاز طرح طبیعت گردی و گردشگری آشوراده، اجرای پروژه‌های متعدد در حوزه راه، ارتقای شاخص‌های سلامت، توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی، بهبود شاخص های حوزه آب و برق، تبدیل استان به کارگاه بزرگ از اقدامات عمرانی و در عین حال توجه به موضوعات فرهنگی و افزایش چشمگیر پروژه های محرومیت‌زدایی، تکمیل تعداد قابل توجهی از پروژه‌های نیمه تمام و از همه مهم تر حرکت براساس برنامه و تدوین اسناد سی و یک گانه بخشی در سال ۱۴۰۱ مورد توجه مدیریت استان بود.

یکی از اقدامات مهم انجام شده در یک سال گذشته در استان گلستان مدیریت برخی تحرکات وحدت شکن ملی و استانی بود که با همراهی مردم، بصیرت نخبگان، اقدامات موثر نهادهای امنیتی و انتظامی، نگاه هوشمندانه علما و امامان جمعه شیعه و سنی و برنامه‌ریزی‌هایی که با توکل بر خدا انجام شد و نتیجه ملموس آن را در کنترل این موارد داشتیم.

نگاه دولت گردش روابط با همسایگان و بهبود روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه و حتی کشورهای منطقه بوده که در استان گلستان این سیاست با توسعه روابط با کشورهایی همچون ترکمنستان، قزاقستان و روسیه پیگیری شده و این توسعه روابط در حوزه کشورهای حوزه شانگ های، آسیای میانه و cis همچنان ادامه دارد و خوشبختانه شاهد اتفاقات خوبی در عرصه های تجاری و اقتصادی هستیم و ثمره آن هم در سال ۱۴۰۲ بیش از پیش به یاری پروردگار به ظهور و بروز خواهد رسید.

افزایش میزان صادرات، اجرای طرح‌های پیشرفت روستامحور، افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی بخصوص کلزا و گندم، سنددار کردن ۱۰۰ درصد اراضی منابع طبیعی از جمله اقدامات شاخص، مهم و تاثیرگذار و در برخی موارد بی‌سابقه دولت در گلستان بوده است.

یکی از مسائل مهم امروز جامعه موضوع مسکن بوده که اجرای نهضت ملی مسکن مسیری مهم و اثرگذار در این بخش بوده که این طرح در استان با قدرت، جدیت و سرعت در حال پیگیری و اجرا است و بخش مهمی از زمین مورد نیاز ساخت مسکن در شهر و روستا به یاری پروردگار تامین شده و در خصوص ساخت مسکن محرومان اقدامات بسیار ارزشمندی انجام شده و در سال ۱۴۰۲ این مهم با اولویت پیگیری خواهد شد.

بی‌تردید خادمان مردم در مجموعه دولت انقلابی و جهادی خود را ملزم به ادامه راه خدمت در سال ۱۴۰۲ می دانند و اتحاد، انسجام، همدلی و همراهی تک تک شهروندان و تمامی دلسوزان گلستان پشتوانه عظیم و دلگرمی سترگ خواهد بود.

اینجانب ضمن تقدیر از علما و روحانیت معزز شیعه و سنی خصوصاً نماینده ولی فقیه در استان و همچنین نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، مجموعه قوه قضاییه در استان، شورای تامین، نهادهای نظامی و امنیتی و انتظامی و تمامی مدیران دستگاه های اجرایی که با درایت و هوشمندی، خدمت صادقانه به مردم را در پیشانی اقدامات خود قرار داده اند، امیدوارم بتوانیم در سال ۱۴۰۲ شاهد رشد و بالندگی، پیشرفت و توسعه بیش از پیش گلستان عزیزمان، نگارستان اقوام ایران زمین باشیم.

دست در دست هم دهیم به مهرگلستان خویش را کنیم آباد