۲۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۰۶

طرح نظارت فشرده رمضان و نوروز در همدان کلید خورد

همدان - مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان از آغاز اجرای طرح نظارتی ویژه ایام ماه مبارک رمضان و تعطیلات نوروز در سطح این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه یونسی صبح شنبه در نشست بررسی بازدارندگی مجازات‌های تعزیراتی با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان در ایام پرتقاضای پیش‌رو اظهار کرد: در قالب این طرح، گشت‌های مشترک نظارتی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، در دو نوبت صبح و عصر و حتی در روزهای تعطیل، به صورت مستمر وضعیت بازار را پایش می‌کنند تا از بروز و تکرار تخلفات جلوگیری شود.

وی در تشریح سازوکار اجرایی طرح افزود: روزانه دو تیم نظارتی در مرکز استان و یک تیم در هر یک از شهرستان‌ها فعال هستند و در مجموع ۱۰ تیم به شکل شبانه‌روزی مسئولیت رصد، بازرسی و کنترل بازار را بر عهده دارند.

مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان همدان ادامه داد: این گشت‌ها با همکاری نزدیک ضابطان و نهادهای مرتبط از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، سازمان دامپزشکی، مراکز بهداشت و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود.

وی با اشاره به رویکرد هدفمند بازرسی‌ها اظهار کرد: نظارت‌ها بر پایه یک نقشه عملیاتی جامع و با تمرکز بر سه محور اصلی شامل کالاهای اساسی، واحدهای دارای سابقه تخلف و گزارش‌های مردمی صورت می‌گیرد و واحدهای تولیدی، توزیعی، خدماتی و صنفی را در بر می‌گیرد.

یونسی همچنین یکی از چالش‌های جدی در برخورد با متخلفان را ناکافی بودن بازدارندگی مجازات‌های فعلی دانست و گفت: پایین بودن میزان جریمه‌ها در برخی موارد موجب شده سود حاصل از تخلف از مبلغ جریمه بیشتر باشد و همین موضوع زمینه تکرار تخلف را فراهم کرده و اعتماد عمومی به نظام نظارتی بازار را کاهش می‌دهد.

وی با اشاره به روند اصلاح قوانین افزود: لایحه اصلاح و تکمیل قوانین تعزیرات حکومتی هم‌اکنون در نوبت بررسی نهایی در صحن علنی مجلس قرار دارد و در صورت تصویب، می‌تواند تحول قابل توجهی در نحوه رسیدگی و برخورد با تخلفات بازار ایجاد کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان ضمن قدردانی از رویکرد حمایتی نمایندگان، خواستار تسریع در بررسی و تصویب این لایحه شد و تأکید کرد: انتظار عمومی این است که با سودجویانی که معیشت مردم را هدف قرار می‌دهند، برخوردی قاطع و مؤثر انجام شود.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، موارد را از طریق سامانه‌های ۱۲۴ و ۱۳۵ یا از طریق سامانه‌های تلفنی ۱۲۴ و ۱۳۵ یا سامانه اینترنتی www.tazirat135.ir گزارش دهند.

کد مطلب 6748476

