  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۱ فروردین ۱۴۰۲، ۱۲:۲۸

بنابر اعلام سازمان امداد و نجات؛

امدادرسانی هلال احمر به ۱۱ هزار نفر در آخرین هفته سال گذشته

امدادرسانی هلال احمر به ۱۱ هزار نفر در آخرین هفته سال گذشته

بنا بر گزارش سازمان امداد و نجات هلال احمر، طی عملیات‌های این سازمان به ١١٠١٢ نفر امدادرسانی صورت گرفته و برای ٢٨٦ نفر اسکان اضطراری فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امداد و نجات هلال احمر آخرین آمار طرح ملی امداد و نجات نوروز ١٤٠٢ را از ٢٤ لغایت ٢٩ اسفند ١٤٠١ اعلام کرد که بدین شرح است.

مجموع کل عملیات و خدمات: ٩٤٧ مورد بوده است که ٥١٥ مورد عملیات جاده‌ای، ١٦ مورد جوی، ٢١ مورد عملیات کوهستان، ٨ مورد عملیات در محیط‌های آبی است.

همچنین طی این عملیات‌ها به ١١٠١٢ نفر امدادرسانی صورت گرفته و برای ٢٨٦ نفر اسکان اضطراری فراهم شده است.

در این عملیات‌ها ٤٠٢ نفر به مراکز درمانی منتقل و ٤١٨٢ نفر در محل درمان شدند. ۳۸ نفر مصدوم مناطق امن منتقل شدند و ۱۰۸ نفر مصدوم نیز در سوانح جاده‌ای از آسیب‌های حادثه رها شدند.

برای ٦٠٥٤ نفر نیز خدمات تست قند و فشارخون انجام شد.

بیشترین عملیات امداد و نجات در استان‌های اصفهان با ٦١ مورد، مازندران با ٤٨ مورد و فارس با ٤٥ مورد بوده است.

کد مطلب 5737995
علی قدمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه