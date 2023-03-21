امدادرسانی هلال احمر به ۱۱ هزار نفر در آخرین هفته سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امداد و نجات هلال احمر آخرین آمار طرح ملی امداد و نجات نوروز ١٤٠٢ را از ٢٤ لغایت ٢٩ اسفند ١٤٠١ اعلام کرد که بدین شرح است.
مجموع کل عملیات و خدمات: ٩٤٧ مورد بوده است که ٥١٥ مورد عملیات جادهای، ١٦ مورد جوی، ٢١ مورد عملیات کوهستان، ٨ مورد عملیات در محیطهای آبی است.
همچنین طی این عملیاتها به ١١٠١٢ نفر امدادرسانی صورت گرفته و برای ٢٨٦ نفر اسکان اضطراری فراهم شده است.
در این عملیاتها ٤٠٢ نفر به مراکز درمانی منتقل و ٤١٨٢ نفر در محل درمان شدند. ۳۸ نفر مصدوم مناطق امن منتقل شدند و ۱۰۸ نفر مصدوم نیز در سوانح جادهای از آسیبهای حادثه رها شدند.
برای ٦٠٥٤ نفر نیز خدمات تست قند و فشارخون انجام شد.
بیشترین عملیات امداد و نجات در استانهای اصفهان با ٦١ مورد، مازندران با ٤٨ مورد و فارس با ٤٥ مورد بوده است.
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