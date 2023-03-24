منصور مهرزاد در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس تمهیدات صورت گرفته و برنامه‌ریزی‌های مناسب، زمینه فعالیت بیش از پیش اماکن و تأسیسات گردشگری برای حضور مسافران و گردشگران نوروزی در کردستان فراهم شد.

وی افزود: از تاریخ ٢٥ اسفندماه تا پایان روز ۳ فروردین ماه سال‌جاری، بازدید بیش از ۴۸۵ هزار نفر از جاذبه‌های گردشگری استان اعم از تاریخی، طبیعی، روستاهای هدف گردشگری، مذهبی و فرهنگی ثبت شده است.

مهرزاد خاطرنشان کرد: در این مدت زمانی نیز تعداد ۱۰۷ هزار نفر مسافر و گردشگر در مراکز اقامتی رسمی و دارای مجوز استان و دیگر اماکن اقامتی اسکان داده شده‌اند.

وی افزود: تمامی امکانات برای خدمات‌دهی شایسته به مسافران و گردشگران نوروزی به‌کار گرفته شده و امسال هیچ‌گونه افزایش نرخی در اماکن اقامتی نداشته‌ایم.

سرپرست میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان بیان کرد: استان کردستان از لحاظ آمادگی برای پذیرایی و خدمات‌دهی به مسافران نوروزی در سطح بالایی قرار دارد و امیدواریم بتوانیم میزبان خوبی برای گردشگران باشیم.