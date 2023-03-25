عملیات مقاومتی جدید در نابلس/ ۲ صهیونیست زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره به نقل از کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد افراد مسلح از داخل یک خودرو به نیروهای ارتش اسرائیل در شهرک حواره در جنوب نابلس تیراندازی کردند.
گفته میشود تاکنون دستکم ۲ نظامی ارتش صهیونیستی زخمی شدند که وضعیت یکی از آنها وخیم گزارش شده است.
رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که عاملان تیراندازی از محل متواری شدند و عملیات جستوجوی برای یافتن مجریان این عملیات آغاز شده و نیروهای نظامی برخی از ورودیهای شهر نابلس و شهرک حواره را مسدود کردند.
برخی رسانههای اسرائیلی میگویند در این عملیات مقاومتی دستکم ۳ نظامی صهیونیست زخمی شدند.
رسانهها تصاویری از حضور گسترده نظامیان صهیونیست در محل حادثه منتشر کردند.
حماس: جوانان مقاومت برای سومین بار صهیونیستها را غافلگیر کردند
«حازم قاسم»، سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در واکنش به عملیات مقاومتی ساعتی پیش در شهر حواره تأکید کرد این عملیات نشاندهد ضعف سیستم نظامی و امنیتی ارتش رژیم صهیونیستی در برابر اراده جوانان مقاومت است.
وی دراینباره گفت: این سومین بار در یک ماه گذشته است که مقاومت در همان نقطه در شهر حواره به ارتش اشغالگر حمله میکند. این تکرار حملات ناتوانی اشغالگران و تمام سیستم نظام و امنیتی آنها در مقابله با جوانان مقاومت را تأیید میکند.
حازم قاسم با بیان اینکه «مقاومت در کرانه باختری میتواند هر بار اشغالگران را غافلگیر کند» افزود: اشغالگران نمیتوانند در امنیت باشند، موقعی که ترور میکنند و به مقدسات حمله و به اشغالگری و شهرکسازیهای خود ادامه میدهند.
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