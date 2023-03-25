عملیات مقاومتی جدید در نابلس/ ۲ صهیونیست زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره به نقل از کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد افراد مسلح از داخل یک خودرو به نیروهای ارتش اسرائیل در شهرک حواره در جنوب نابلس تیراندازی کردند.

گفته می‌شود تاکنون دست‌کم ۲ نظامی ارتش صهیونیستی زخمی شدند که وضعیت یکی از آنها وخیم گزارش شده است.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که عاملان تیراندازی از محل متواری شدند و عملیات جست‌وجوی برای یافتن مجریان این عملیات آغاز شده و نیروهای نظامی برخی از ورودی‌های شهر نابلس و شهرک حواره را مسدود کردند.

برخی رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند در این عملیات مقاومتی دست‌کم ۳ نظامی صهیونیست زخمی شدند.

رسانه‌ها تصاویری از حضور گسترده نظامیان صهیونیست در محل حادثه منتشر کردند.