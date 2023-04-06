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کد مطلب 5748349
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۱۷ فروردین ۱۴۰۲، ۱۷:۳۸

شلیک ده‌ها موشک از لبنان به سرزمین های اشغالی

شلیک ده‌ها موشک از لبنان به سرزمین های اشغالی

امروز طی مدت ۱۰ دقیقه حدود ۱۰۰ فروند موشک از جنوب لبنان به سوی شهرک‌های صهیونیست نشین شلیک شد.

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    نظرات

    • مهدی IR ۲۰:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۷
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      اسرائیل تازه این دستگرمیه موقعش برسه هر10دقیقه هزاران موشک روسرتان می آید.... کاری میکنیم کارستان که تا 100هاسال دیگر آوازش پیچیده بشه جانم فدای رهبر و اسلام
    • بهترین کارو کردن IR ۱۳:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۸
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      عالی
    • IR ۱۷:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۸
      0 0
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      میگن ارتش لبنان سامانهی موشک بطرف اسرائیل میزده پیدا کرده ونابودش کرده هردوی ارتش لبنان واسرائیل اعلام کردانند و دنبال جنگ وخونریزی تیسنند اینها گروهک تروریستی خزب والله هست که سالها ملت ومردم مظلوم لبنان باافراط گرویشون به نابودی کشاندیدانتد لذا ارتش اسرائیل باید باکمک ارتش لبنان حرب الله بااتم ناب
    • علیرضا IR ۲۱:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۸
      0 0
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      مطمعنا مثل همیشه جواب دندان شکنی هم از اسراییل دریافت میکنند ..وبعد چند روز هم باز ارامش بر میگرده ..این موش وگربه بازی های اینا همیشه وجد داشته ..

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