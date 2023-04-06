دریافت 4 MB کد مطلب 5748349 https://mehrnews.com/xZS9g ۱۷ فروردین ۱۴۰۲، ۱۷:۳۸ کد مطلب 5748349 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۷ فروردین ۱۴۰۲، ۱۷:۳۸ شلیک دهها موشک از لبنان به سرزمین های اشغالی امروز طی مدت ۱۰ دقیقه حدود ۱۰۰ فروند موشک از جنوب لبنان به سوی شهرکهای صهیونیست نشین شلیک شد. کپی شد مطالب مرتبط تقویت گنبد آهنین در شمال فلسطین اشغالی/ پناهگاهها گشوده شدند فعال شدن گنبد آهنین برای مقابله با موشکهای شلیک شده از لبنان حمایت از فلسطین اصل غیرقابل تغییر در شاکله امت اسلامی است فروپاشی رژیم صهیونیستی حتمی است برچسبها لبنان حزب الله لبنان جبهه مقاومت حمله موشکی رژیم صهیونیستی
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