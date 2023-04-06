تقویت گنبد آهنین در شمال فلسطین اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که حملات راکتی از جنوب لبنان با هماهنگی کامل حزب الله، حماس و جهاد اسلامی انجام شده است.

از سوی دیگر ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که سامانه گنبد آهنین در مناطق گسترده در شمال فلسطین اشغالی تقویت شده است.

منابع عبری از گشوده شدن پناهگاه‌ها به سوی صهیونیست‌ها خبر دادند و اعلام کردند: پناهگاه‌ها در نهاریا، کرمئیل و شهرکهای شمال فلسطین اشغالی گشوده شده است.

از سوی دیگر یک مسئول رژیم صهیونیستی مدعی شد: اسرائیل هنوز واکنشی به این حملات انجام نداده است و واکنش نشان داده خواهد شد.

دانی دانون عضو کنست رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد: اسرائیل به موشک‌های شلیک شده از لبنان واکنش نشان خواهد داد حتی اگر به رویارویی چند روزه منجر شود.

همزمان منابع امنیتی لبنان اعلام کردند: گروه‌های فلسطینی مسئول حملات راکتی از لبنان هستند نه حزب الله.