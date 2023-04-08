به گزارش خبرنگار مهر، از صبح امروز رسیدگی به اعتراضات معلمان در خصوص رتبه بندی آغاز شده است.

بر اساس «دستورالعمل نظارت و پاسخگویی به اعتراض‌های رتبه بندی معلمان»، کارگروه‌هایی با حضور معاونت‌های آموزش متوسطه، آموزش ابتدایی، پرورشی و فرهنگی، تربیت‌بدنی و توسعه منابع در ادارات آموزش و پرورش و مناطق تشکیل خواهد شد.

این کارگروه‌ها مسئولیت رسیدگی به اعتراضات را بر عهده دارند و دبیرخانه رسیدگی به اعتراضات در اداره ارزیابی و عملکرد مستقر خواهد بود.

رضا مراد صحرایی سرپرست وزارت آموزش و پرورش در خصوص این مرحله از اجرای رتبه بندی گفت: اگر معلم مدرکی را در سیستم بارگذاری نکرده باشد؛ یا مدرک خود را در جای درستی قرار نداده یا علی‌رغم بارگذاری، مدرکش دیده نشده است حقش را به وی بر می‌گردانیم.

صحرایی در خصوص معلمانی که فاقد رتبه هستند گفت: معلمانی که فاقد رتبه هستند لازم است که اعتراض داشته باشند. اگر اعتراض کنند اعتراضشان بررسی می‌شود و اگر اعتراضی از سوی آنان مطرح نشود طبیعی است که فاقد رتبه خواهند ماند.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش همچنین با اشاره به اینکه بیش از ۵۴ میلیون سند در حوزه رتبه‌بندی معلمان بررسی شد؛ گفت: هدف اصلی رتبه بندی بهبود کیفیت مدارس است؛ لذا باید مسیر رشد معلم را ترسیم کنیم، آموزش‌های خاصی برای توسعه شایستگی‌های معلمی باید برگزار شود و معلم باید دائم به‌روز شود؛ دانش‌آموزان ما تغییرات بسیاری را تجربه می‌کنند، لذا باید برای به‌روزآوری معلمان در راستای هدایت نسل تلاش کنیم.