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  2. آموزش و پرورش
۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۱۵:۰۶

صحرایی مطرح کرد؛

حق معلمان را در رتبه بندی به آنها باز می‌گردانیم

حق معلمان را در رتبه بندی به آنها باز می‌گردانیم

سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: اگر معلم مدرکی را در سیستم بارگذاری نکرده باشد؛ یا مدرک خود را در جای درستی قرار نداده یا علی‌رغم بارگذاری، مدرکش دیده نشده است حقش را به وی بر می‌گردانیم.

به گزارش خبرنگار مهر، از صبح امروز رسیدگی به اعتراضات معلمان در خصوص رتبه بندی آغاز شده است.

بر اساس «دستورالعمل نظارت و پاسخگویی به اعتراض‌های رتبه بندی معلمان»، کارگروه‌هایی با حضور معاونت‌های آموزش متوسطه، آموزش ابتدایی، پرورشی و فرهنگی، تربیت‌بدنی و توسعه منابع در ادارات آموزش و پرورش و مناطق تشکیل خواهد شد.

این کارگروه‌ها مسئولیت رسیدگی به اعتراضات را بر عهده دارند و دبیرخانه رسیدگی به اعتراضات در اداره ارزیابی و عملکرد مستقر خواهد بود.

رضا مراد صحرایی سرپرست وزارت آموزش و پرورش در خصوص این مرحله از اجرای رتبه بندی گفت: اگر معلم مدرکی را در سیستم بارگذاری نکرده باشد؛ یا مدرک خود را در جای درستی قرار نداده یا علی‌رغم بارگذاری، مدرکش دیده نشده است حقش را به وی بر می‌گردانیم.

صحرایی در خصوص معلمانی که فاقد رتبه هستند گفت: معلمانی که فاقد رتبه هستند لازم است که اعتراض داشته باشند. اگر اعتراض کنند اعتراضشان بررسی می‌شود و اگر اعتراضی از سوی آنان مطرح نشود طبیعی است که فاقد رتبه خواهند ماند.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش همچنین با اشاره به اینکه بیش از ۵۴ میلیون سند در حوزه رتبه‌بندی معلمان بررسی شد؛ گفت: هدف اصلی رتبه بندی بهبود کیفیت مدارس است؛ لذا باید مسیر رشد معلم را ترسیم کنیم، آموزش‌های خاصی برای توسعه شایستگی‌های معلمی باید برگزار شود و معلم باید دائم به‌روز شود؛ دانش‌آموزان ما تغییرات بسیاری را تجربه می‌کنند، لذا باید برای به‌روزآوری معلمان در راستای هدایت نسل تلاش کنیم.

کد مطلب 5749564
علی قدمی

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    نظرات

    • رضا IR ۱۶:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      44 2
      پاسخ
      وزارت آموزش و پرورش باید کسانی که امتیاز کل رتبه مربوطه را دارند اما در یک یا دو شایستگی مقداری امتیاز کم دارند (امتیازشان کم شده ) باید مقدار امتیاز کم شده اصلاح شود و رتبه مربوطه اصلاح شود
    • معلم AE ۱۶:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      21 2
      پاسخ
      منا سفانه ادارات آموزش وپرورش شهرستانها وافرادی که برای میز کار انتخاب شدند اطلاعات کافی ندارند.
    • پروانه صبوری IR ۱۶:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      8 3
      پاسخ
      بلزنشسته های ۱۴۰۰ رتبه بندی چرا واریز نشده؟
    • IR ۱۶:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      14 1
      پاسخ
      در کار خلق خدا مکر کنید ، خدا به شما فرصت داده است
    • ب IR ۱۷:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      5 1
      پاسخ
      سلام ، درخصوص معلمین بازنشسته ۱۴۰۰ هم در موضوع رتبه بندی آتان رسیدگی وبازنگری بعمل آید.تشکر
    • حسین IR ۱۷:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      21 0
      پاسخ
      باید حق معلمان برحسب تورم روز برگردانی نه قیپت یکسال قبل پارسال پژو صدمیلیون الان هفتصد میلیون
    • معلم IR ۱۷:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      18 5
      پاسخ
      خدا کندکه شما مثل گذشتگانی که سکاندارآموزش وپرورش بودن نباشی.
      • IR ۱۹:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
        6 0
        هست از اونا هم بدتر هست
      • IR ۰۷:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
        2 1
        باز نیست برای بارگذاری دوباره،آیتمی که امتیازش کمه بازه ، همش دروغه
    • معلم IR ۱۷:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      19 2
      پاسخ
      اعتراض برای رتبه بندی برای بارگزاری مجدد مدارک وجود نداره لطفا اونجا را برای بارگذاری مدارک جدید فعال بفرمایید تا بتوانیم از حقوق خود دفاع کنیم
    • اسماعیل اسفندیاری IR ۱۷:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      11 1
      پاسخ
      با سلام.. من دبیر با ۲۹سال سابقه جزء اولین کسانی بودم که مدارک رو بار گزاری کردم اما هنوز پنجره اعتراض و نمایش کارنامه من باز نمیشه ببینیم چه با من کرده اند .... اما کارنامه تمام همکاران من نمایش داده شده و اعتراض کرده اند و دارند به اعتراضشان رسیده گی میشود اما من هنوز در پیچ اول مانده ام و هیچ کس
      • جبرائیل باقری IR ۲۱:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
        2 0
        من هم با ۲۶ سال سابقه مشکل شما را دارم.
      • حیدر IR ۱۶:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
        2 0
        منم دقیقا وضعیت شما را دارم امان از اینهمه بی تدبیری در آموزش و پرورش
    • محمود IR ۱۷:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      20 3
      پاسخ
      رتبه بندی به درد ما معلما نمیخوره ،جناب صحرایی با این تورم
    • RO ۱۷:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      8 3
      پاسخ
      جناب هیچ خبری هم از رتبه بندی بازنشستگان مهر ۱۴۰۰نیست که نیست خوب اقا ی عزیز ۱سال طول میکشه تا اعتراضات رسیدگی بشه. یعنی چه
    • IR ۱۸:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      8 0
      پاسخ
      انشاا...دولت و مجلس یکبار برا همیشه و جدی مشکلات معیشتی منزلتی نعلمان رو حل کنه و بازی و حرف نباشه
    • IR ۱۸:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      13 1
      پاسخ
      آقای محترم شماهم که دارید زمان میخرید.معوقات ۱۴۰۰رو پرداخت کنید
      • معلم IR ۱۹:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
        1 0
        دقیقا
    • م د IR ۱۸:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      4 0
      پاسخ
      آقای سرپرست محترم وزارت اموزش وپرورش من بازنشسته مهرماه ۱۴۰۰ که طبق مصوبه به مجلس رتبه بندی شامل من شده ورتبه استاد یاری ولی تاکنون یک ریال بابت رتبه بندی برایم وزیر نش ه درحالی که حکم اینجانب زده شده است پس این رتبه بندی چه تاثیری در حال من دا د فقط اسم خالی
    • فرهنگی بازنشسته۱۴۰۰ IR ۱۸:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      10 0
      پاسخ
      سلام،درود.خداوکیلی،به خون شهدا قسم میدهیم بااعتبار،شخصیت مردم بازی نکنیدصادقانه حرف بزنید،عمل کنید درحال حاضرچندسال است بایک قشرمظلوم،فرهنگی باوعده،وعیدبازی میکنیدهردفعه یک بهانه میاورید.قول دادین اول حکم فرهنگیان بازنشسته۱۴۰۰اجرامیشودمابه التفاوت حقوق،پاداش بازنشستگی پرداخت میشودکجا؟کی؟چه زمانی بس
    • فرهنگی بازنشسته۱۴۰۰ IR ۱۸:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      4 1
      پاسخ
      سلام،درود.خداوکیلی،به خون شهدا قسم میدهیم بااعتبار،شخصیت مردم بازی نکنیدصادقانه حرف بزنید،عمل کنید درحال حاضرچندسال است بایک قشرمظلوم،فرهنگی باوعده،وعیدبازی میکنیدهردفعه یک بهانه میاورید.قول دادین اول حکم فرهنگیان بازنشسته۱۴۰۰اجرامیشودمابه التفاوت حقوق،پاداش بازنشستگی پرداخت میشودکجا؟کی؟چه زمانی بس
    • فرهنگی بازنشسته۱۴۰۰ IR ۱۸:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      6 1
      پاسخ
      دگه کافیه،بس است هردفعه یک بهانه ای دارین که وقت بخریدشمارابه خون شهدای که قول،وعده،مردانگی داشتن به وعدهای میدین عمل کنیدمردم رابه نظام،خون شهدابدبین نکنیدبه قران ،خون شهدا قسمتون میدهیم مردانه وعده بدین،عمل کنیدشهداچقدرمردانگی داشتن درس بگیریداین پست،مقام هاارزش ندارن اگروعده،قولی میدین پایبندباشی
    • جواد IR ۱۸:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      5 0
      پاسخ
      سلام چرا به پرسنل اداری رتبه بندی تعلق ننی گیرد
    • IR ۱۸:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      9 2
      پاسخ
      با سلام جناب صحرایی لطفا ضرایب رتبه بندی را در رتبه های قبلی اعمال کنید و خودتان و دیگران را به زحمت نیندازید.و همان رتبه بندی قبلی را ادامه بدهید.
    • مهری IR ۱۸:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      9 0
      پاسخ
      امروز سامانه برای بار گزاری اطلاعات باز شد .بدلیل عدم آموزش و اطلاع رسانی کافی من یا همکاران اطلاع نداشتیم که در بند مهارت میشود مدرک هفت گانه کامپیوتر را بار گزاری کرد .اما الان سامانه اجازه بار گزاری را نمی دهد!! و با این کار اعتراض و اجازه بار گزاری مجدد هیچ سودی ندارد متاسفم برای این همه مکر !
    • IR ۱۸:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      5 0
      پاسخ
      جناب صحرایی امیدواریم علاوه بر رتبه بندی معوقات ۱۴۰۰ و مطالبات اضافه کار چندماه که نداره اند نیز پرداخت شود وفوق العاده ویژه فرهنگیان راهم مانند دیگر کارمندان برقرار کنید واز نظر معیشتی ومنزلت اجتماعی نیز معلمان را به حقشان برسانید
    • مریم IR ۱۹:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      3 0
      پاسخ
      سلام چرا نمیتوان مدارک جدید اضافه کردوفقط باید مدارک قبل پاک وبعد مدرک جدید اصافه شود؟محدودیت بارگذاری مدارک رابردارید.اینجورکه فرقی با شرایط قبل ندارد ؟
    • م IR ۱۹:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      2 1
      پاسخ
      ضمن سلام از وزیر محترم درخواست داریم برای افزایش وعلاقمندی دانش آموزان به درس امتحانات نوبت دوم فقط از مطالب گفته شده درنوبت دوم امتحان گرفته شود نوبت اول نصف کتاب امتحان گرفته شده با توجه به حجم زیاد کتاب ها در نوبت دوم دانش آموزان فشار زیادی را تحمل‌ می کنند
    • IR ۱۹:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      3 0
      پاسخ
      جناب سرپرست فوق العاده ویژه ۵۰درصدی معلمان نیز مانند دیگران دقیقه. کارمندان برقرار کنید اگر اینبار نیز سازمان برنامه بودجه کارشکنی نکند
    • فرهنگی تنها IR ۱۹:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      5 1
      پاسخ
      انشالله معلمان را در فوق العاده ویژه ۵۰درصدی مانند دیگر کارمندان برقرار کنید ودر عمل نیز علاوه بر رتبه بندی معلمان در وضعیت مناسب معیشتی ومنزلت و اعتبار و ارزش اجتماعی به جایگاهی که حق یک معلم است برسانید
    • IR ۱۹:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      3 0
      پاسخ
      آقای صحرائیان امیدوارم طبق وعده قبلی معوقه دوسال پیش رتبه بندی۱۴۰۰ با حقوق همین ماه فروردین پرداخت کنید تا احساسات معلمان وخانواده های آنها را بیشتر از این جریحه دار نشوند
    • IR ۱۹:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      2 0
      پاسخ
      چرا رتبه بندی طبق همان رتبه های قبلی که طبق شایستگیهای تخصصی و عمومی طی چند سال بدست آورده اند اجرا نمی کنید که حق کسی هم ضایع نشود
    • ناشناس IR ۱۹:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      3 0
      پاسخ
      رتبه بندی که این همه توبوق وکرنا کردین وآبروی فرهنگیان رو تودنیابردین هیچ تاثیر مالی خوبی روی حقوقهانداره انصافاً این طرح روبیخیال بشین وهمون ۵۰٪ که به همه‌کارمندان میدین برای ماهم درنظر بگیرین تمام کارمندا بی سروصدا هردفعه اضافه حقوق چرب ونرمی دارن به معلم‌ها که رسید کلی مستندات میخوان
    • IR ۱۹:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      5 0
      پاسخ
      عدالت واقعی وکاردرست اینه که رتبه فقط وفقط براساس سابقه ومدرک وضمن خدمت باشه دراین صورت حق به حق دارمیرسه چه معنی داره کسی که سه سال سابقه داره وکسی که ۳۰سال ودرشرف بازنشستگی است هردوشرایط رتبه ۳راداشته باشن خلاف عدالت است وظلم این کار
    • IR ۱۹:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      3 0
      پاسخ
      عدالت اینه رتبه فقط براساس سابقه ومدرک باشه بشرح ذیل لیسانس ۵سال رتبه ۱و۱۰سال ۲و۱۵سال ۳و۲۰سال۴و۲۵سال به بالا ۵وفوق لیسانس بایک سال کمترودکترابادوسال کمترازلیسانس به این رتبه برسند
    • ناشناس IR ۲۰:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      2 1
      پاسخ
      سلام .چرا ۱۵ درصد فوق العاده ویزه رو به فرهنگیان اعمال نمی‌کنند.
    • ناشناس IR ۲۰:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      2 1
      پاسخ
      سلام .چرا ۱۵ درصد فوق العاده ویزه رو به فرهنگیان اعمال نمی‌کنند.
    • ارسلان نظری IR ۲۰:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      2 0
      پاسخ
      سایت رتبه بندی را باز کنید، ممنون
    • ارسلان نظری IR ۲۰:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      سایت رتبه بندی را باز کنید، ممنون
    • فیاض IR ۲۰:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      0 1
      پاسخ
      پس رتبه بندی بازنشستگان ۱۴۰۰ چی شد؟
    • IR ۲۰:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      4 0
      پاسخ
      دوسال نوری بازی داد دو سال هم صحرایی بازی میده آخرش حقه بندی میشه میره
    • IR ۲۰:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      4 0
      پاسخ
      رتبه بندی از سال 1400باید میدادن اون موقع دلار چند بود الان چنده ؟به نظرتون با پول رتبه بندی میشه چی خرید ؟آقای مسؤل بشین فکر کن اینقدر هم شخصیت فرهنگیان را زیر سوال نبرید بقیه اداره ها به راحتی حقوقشان اضاف میشه مال معلم ها هم شده مسخره بازی
    • محسن جاودان IR ۲۰:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      2 0
      پاسخ
      والله خیلی آبرو و آرامش برای ما مانده بودکه با این به اصطلاح حقه بندی همه رو درگیر خودش کرده شما را به خدا اگر می تونید جلوی این کار را بگیرید وصدای ما به بالایی ها برسونید
    • صمدی جواد IR ۲۰:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      3 0
      پاسخ
      چرا امکان بارگذاری مدارک وجود ندارد
    • AE ۲۰:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      چی رو باید بارگزاری کنیم اموزش پرورش تمام اطلاعات مگر نداره سابقه ضمن خدمت این بارگزاری مدارک خودتون به کارخودتون شک دارین کد پرسنلی میزنی همه اطلاعات معلم مدرک و ضمن خدمت و تشویقات همه میادبالا بگین بااین کار سرکارگذاشتن هست تمام
    • عزت اله هداوند IR ۲۰:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      2 0
      پاسخ
      بهتر است ملاک رتبه هرکس مدرک.سنوات و ضمن خدمت باشد که قابل تفسیر وسلیقه ای عمل نشود
    • منصوربهشتی IR ۲۰:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      2 0
      پاسخ
      عالی باتشکراز دکترصحرایی لطفا هرچه سریعتر معوقات ۱۴۰۰ رتبه بندی را واریز و حق التدریس بهمن واسفند۱۴۰۱نیز پرداخت فرمایید به معلمان تازه کار و مخصوصا متاهل ارفاق بیشتری فرمایید
    • IR ۲۱:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      5 0
      پاسخ
      اجازه اعتراض داده شده ولی بارگذاری مجدد را مسدود کرده یعنی چه ؟ معلوم است که اعتراض نتیجه ای نخواهد داشت .
    • IR ۲۱:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      1 0
      پاسخ
      باسلام بنده ۴ امتیاز در قسمت شایستگی های تخصصی کسر دارم برای کسب رتبه بالاتر در حالی که با این حال باز خیلی ازم امتیاز کسر شده ولی امتیاز کامل برای رتبه ۴ را دارا می‌باشم.همه مدارکم رو بارگذاری کردم واین ۴ امتیازعمدی کسرشده که رتبه بالاتر تعلق نگیرد.برای اینکار دیگه نبایدمدارک جدید بخواهید !!
    • تن زاده IR ۲۱:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      1 0
      پاسخ
      سلام سرپرست محترم لطفاً یه نظری و پیشنهادی و گوشه چشمی هم برای بهره مندی بازنشستگان فرهنگی که سالیان سال منتظر طرح رتبه بندی هم بودند و در نهایت گذر زمان آنها را از گردونه ی خارج و به کرامات بازنشستگی سوق داد از رتبه بندی افاضاتی هم بفرمایید بازنشسته فرهنگی
    • IR ۲۱:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      7 1
      پاسخ
      سلام، لطفا بارگزاری مستندات جدید را فعال کنید.
    • حسین IR ۲۲:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      1 0
      پاسخ
      سی سال سابقه ی کاری دارم. تحصیلات عالیه را تا دکترا ادامه دادم. به دلیل تکیه بر وجدان بیشتر مواقع کلاس را( برای شرکت در بعضی ضمن خدمت های غیر مرتبط با رشته ی تحصیلی) رها نمی کردم. صدها ‌‌دانش آموز در اثر فعالیت بنده و همکاران دیگرم، در بهترین رشته ها موفق شدند. ولی هم اکنون رتبه ی استاد یار معلم
    • اقدس شفیعی رمون نژاد IR ۲۲:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      1 0
      پاسخ
      درسایت اعتراض ثبت نکردم تایید ثبت نکردم ولی الان نسبت به رتبندی خودم اعتراض دارم
    • رضا IR ۲۲:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      1 0
      پاسخ
      حقوق معلمان رو بر اساس تورم بدید حقه بندی چندرغاز بی ارزش بخوره سرتون آخه چقدر شما بی شرف هستید
      • سلطان IR ۱۵:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
        0 0
        قربون اون دهنت
    • حسین IR ۲۲:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      1 0
      پاسخ
      بعد از سی سال تلاش چشمگیر رتبه ی سوم را دارم در حالی که بعضی که سنوات کمتر و مدارک علمی پایین تر دارند، رتبه ی بالاتر ی دارند
    • ابوالفضل کاشی IR ۲۲:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      سلام آقای صحرایی رتبه بندی و معوقات بازنشیته های۳۱ ۶ ۱۴۰۰ رو هم پیگیری کنید تو این دوسال که از اجرای رتبه بندی می گذرد هنوز یه ریال هم به ما پرداخت نشده تو را به خدا حق و حقوق ما رو زتده و احیا کنید
    • بوشهری IR ۲۲:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      2 0
      پاسخ
      اغلب مشکل و اعتراض فرهنگیان به امتیاز رتبه بندی مربوط به مواردی است که نیاز به مدرک ندارد و خواظهاری است که کار گروه با یکی دو امتیاز کمتر موجب پایین آوردن رتبه شده اند در حالی که مواری که به مدرک مربوط می شود امتیاز بالایی را کسب کرده اند. و چنین به نظر می رسد که سهمیه بندی یا بی دقتی یا تنگ نظری و
    • ابوالفضل کاشی IR ۲۲:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      2 0
      پاسخ
      آقای صحرایی بیایید به خاطر خدا هم شده معوقات بازنشسته های ۳۱ شهریور ۲۴۰۰ رو پرداخت کنید مگه رتبه بندی از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ اجرایی نشد پس چرا هیچ مبلغی شامل بازنشسته های شهریور ۱۴۰۰ نشد اگر واقعا دلسوز هستید اول حق ما بازنشیته ها رو احیا کنید ما همه ی عمر و جوانی و سلامتیمون رو خرج بچه های مردم کردیم خ
    • یک معلم IR ۲۲:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      3 0
      پاسخ
      شماادعا می کنید سامانه را برای بارگذاری مستندات بازکرده اید ادعا می کنید حق معلمان را می گیرید پس چرا همه فیلدها را باز نمی کنید تابتوانیم مدارک جدید بارگذاری کنیم اگرواقعا قصد تون رسیدگی به حق وحقوق معلمان هست ...
    • ابوالفضل کاشی IR ۲۲:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      1 0
      پاسخ
      اقای صحرایی ما ۷۲۰۰۰ بازنشسته ۳۱...۶..۱۴۰۰ که زمان اجرایی رتبه بندی اعلام شد پس از بیست ناه حتی یه ریال بابت رتبه بندی به ما پرداخت نشده برای یه بار هم که شده راس و خسینی معوقات و حق و حقوق قانونی ما بازتشستگان را تادر اولین فرصت اخیا و زتده کنید از نظر تظام و سیستم به ما بازنشسته ها به عنوان مرده
    • AE ۲۲:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      2 0
      پاسخ
      سلام چرا اعتراض بازنشستگان را رد کردید مرحله قبل ما هیچ گونه آموزشی در زمینه ثبت مدارک نداشتیم و مدارک را نمی فهمیدیم کجا بارگذاری کنیم لذا حقمان ضایع شد .با مدرک لیسانس و۳۱سال سابقه رتبه ۲ شدم لطفاً رسیدگی نمایید باتشکر
    • IR ۲۲:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      1 0
      پاسخ
      آدم از کار شما سردرنمی اره من با ۱۷ سال سابقه و کارشناسی ارشد در مقطع ابتدایی رتبه ۲ ،معلم ورزش با ۶ سال سابقه که دوسال کرونا عملا کاری نداشتن با مدرک کارشناسی رتبه ۳ شد ،نمیدونم کدام کارشناسی اینارو بررسی کرد
    • IR ۲۲:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      آدم از کار شما سردرنمی اره من با ۱۷ سال سابقه و کارشناسی ارشد در مقطع ابتدایی رتبه ۲ ،معلم ورزش با ۶ سال سابقه که دوسال کرونا عملا کاری نداشتن با مدرک کارشناسی رتبه ۳ شد ،نمیدونم کدام کارشناسی اینارو بررسی کرد
    • ابوالفضل کاشی IR ۲۲:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      چرا حق و حقوق بیست ماهه ی بازنشسته های۳۱..۶...۱۴۰۰ رو پرداخت نمی کنید هزار بار گفتید امروز...فردا ما ۲۰ ماه معوقات بابت رتبه بندی طلب کاریم چرا حق و حقوق قانونی ما رو پرداخت نمی کنید ما از شما پیش خدا و امام حسین شکایت می کنیم معوقات حق ماست و باید آن را به ما پرداخت کنید
    • قربانی.ع IR ۲۲:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      با سلام متاسفانه از بازنشستگان ۱۴۰۰ در رتبه بندی غفلت شده و صدای ما هم بجایی نمی رسد. بنده رتبه ۴ شدم . نه مبلغی داده اند نه حکم بازنشستگی زده اند. ظاهرا با تفسیر به رایی که کرده اند تاثیر چندانی در بازنشستگی ندارد و مابه التفاوت پاداش پایان خدمت را باید با حکم رتبه بندی بده اند. ممنون از پیگیری
    • ابوالفضل کاشی IR ۲۲:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      اقای صحرایی چرا فقط از شاعلین و حق و حقوق اونا دفاع میکنید مگر ۷۲۰۰۰ بازنشسته ۳۱..۶..۱۴۰۰ آدم نیستندچرا حق و حقوق قانونی آن ها را پیگیری نمی کنید باشه خدا و حضرت عباس جوابتون رو بدهد اگه بتونید برای ما اقدامی بکنید و سر باز بزنید ۷۲۰۰۰ بازنشسته ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
    • IR ۲۲:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      رتبه بندی به درد مافرهنگیان نمیخوره عزیز دل برادر،تورم داره بیداد میکنه خودت زحمت نده،خانه ازپای بس ویرانه
    • IR ۲۲:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      کاش آموزش و پرورش به فکر بازنشستگان فرهنگی قبل از شهریور 1400 هم که ‌شامل رتبه بندی نشدند باشد. امان از ظلم و تبعیض.
    • ابوالفضل کاشی IR ۲۲:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      برا یه بار هم شده با مردم و قشر پیشکسوت علمی جامعه رو راست باشید و دروغ نگویید آیا رتبه بندی حق ما بازنشسته های ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ هست یا نه چرا ۲۰ ماه مبلغ رتبه بندی را به به ما پرداخت نمی کنید احتمالا از نظر دولت و تظام بازنشسته های فرهنگی مرده محسوب میشوند که یه قدم براشون بر نمی دارید حق ما را بدید
    • RO ۲۲:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      سلام باز نشسته یک مهر ماه ۴۰۰ هستم حکمم زده شده چرا به قول وحرفتون عمل نمی کنید مگر مگر قانون شما عمل نکردین ما باید تاوان بدیم ما ضرر این همه تاخیر کردیم چرا حالا که فرصت است عمل نمی کنید
    • IR ۲۳:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      1 0
      پاسخ
      جواب ۳۰ سال با بچه ی معلول رفتن در سرما و گرما و تنها گذاشتن بچم در خانه و در رو قفل کردن و غذا ندادن تا ساعت ۲ و خیلی موارد دیگر رو کدام خیر ندیده میده که رتبه ی ۲ دادن
    • حمیدرضا محمدی IR ۲۳:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      سلام اگه کسی به اشتباه رتبدی را تایید نهایی کرده و حالا متوجه شده چگونه باید اعتراض خود را ثبت کند ممنون
    • عدالت IR ۲۳:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      1 0
      پاسخ
      جناب صحرایی امیدواریم طبق وعده قبلی ستاری فرد معوقات دوسال پیش رتبه‌بندی 1400به همراه حقوق فروردین پرداخت بشه تا دوباره احساسات این قشر زحمتکش جریحه دار نشه ببینیم و بگوییم وبشنویم
    • زینب IR ۲۳:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      جناب صحرایی عزیز انشاالله خدا کنه علاوه بر رتبه‌بندی معوقات دوسال پیش 1400 ومعلمان در برقراری فوق العاده ویژه.که دوسال است تمام کارمندان از مزایای آن بهره مند بجز فرهنگیان که آقای میرکاظمی مانع آن شد و برگرداندن منزلت اجتماعی معلمان به همراه وضعیت خوب معیشتی این قشر تنها را به حقشان برسانید سرپرست
    • تبعیض IR ۲۳:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      سرپرست عزیز امیدوارم علاوه بر رتبه‌بندی منزلت اجتماعی معلمان که به خاطر وضعیت بد معیشتی در این چند سال بجایی رسیده که عامه مردم به معلمان با دید چه بگم طبق ی پایین جامعه می بینند امروزه وقتی در یک اداره .ویا بانک می‌رویم ارزش یک سرباز در مقابل احترامی که کارمندان بانک و دیگران به یک معلم میگذارند بی
    • نجمه IR ۲۳:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      کاری با معلم کردید که همه ی مردم دلشون بحالشون می سوزه واین بجا نیاوردن قدر ومنزلت معلم و گذاشتن مانع بخاطر کاغذ بازی در رتبه بندی بازخواست سخت پیش خدا داره الویت باید سوابق خدمتی باشه .زندگی پس از زندگی 🙂
    • سارا IR ۲۳:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      1 0
      پاسخ
      نمره من در قسمت خوداظهاری ها بدون اینکه سند و مدرکی خواسته شده باشه کم شده. بعد اعتراض الان ک سایت رو باز میکنم میبینم قسمتهایی ک مستندات بوده و تایید شده قابل ویرایش هس. یعنی چه؟؟؟؟؟ بازم دارین حقه میزنین؟ چرا خب؟؟؟ جمع کنین بساط این رتبه بندی رو و جاش همون رتبه های قبلی ما رو بدین
    • مهدی IR ۲۳:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      با سلام و ارادت ،متاسفانه در خود ارزیابی ها نظرات شخصی مناطق بی نهایت در آن دخیل است و اگه همکار از مدارک کامل باشد کفه دیگر ترازو همان خودارزیابی ها باعث میشه همکاران رتبه واقعی خود را کسب نمایند
    • بازنشسته کشوری IR ۲۳:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      1 0
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      عرض سلام وادب حق همه نیروهای خدماتی را هم بر گردانید فقط معلمین نیروهای شما نیستن شماهم مثل ونیروهای قبلی نگوید معلمین اقای وزیر محترم
    • رفیق IR ۰۰:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      1 0
      پاسخ
      بگین یه فکری هم برای معوقه بازنشسته های ۱۴۰۱ بکنین تا کی چشم به راه طلب رتبه بندی باشیم ۷۰ هزار بازنشسته منتظر پرداخت معوقه هستن
    • فقط خدا IR ۰۰:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      0 0
      پاسخ
      چرا به معلم مخصوصا اوناییکه تدریس میکنن این همه ظلم میکنییییییییین؟؟بابا اوناییکه بالای۲۵ سال هستن رتبه ۴ یا ۵ بدین
    • مصطفی IR ۰۰:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      2 0
      پاسخ
      وقتی امتیاز کل رو رسوندی و فقط تو یه بند امتیاز کم داری چرا اون رتبه نباید اختصاص یابد. لطفا این مورد رو اصلاح کنین
    • معلم IR ۰۱:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      0 0
      پاسخ
      سلام.شماروبه خدایه باردیگه فرصت ثبت اعتراض روبدیدبعضی هانتونستن اعتراضشون روثبت کنند بعضی هاهم آگاهی کامل نداشتن وتعطیلی عیدبودکامل قسمت بارگزاری مدارک روکلیک نکردن.یه فرصت کوتاه هم شده دراختبارمون قراربدید.ممنونم ازشما
    • IR ۰۲:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      0 0
      پاسخ
      سلام به جای خرج اضافه ۴۰ملیارد تومنی برای سایت رتبه بندی .این مبلغ خرج خود معلمان میکردید .حکم های قبلی ما همگی رتبه شغلی قید شده بود هدف از رتبه بندی جدید چیست؟!با این کار کلی حق معلما ضایع شد افرادی بودند مدارک خریدند با سابقه پایین رتبه ۳شدند .و همکارانی با سابقه بالا حق معاونت و ...رتبه پایین
    • مهرنوش عزیری IR ۰۲:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      0 0
      پاسخ
      چرا برای رتبه بندی بازنشستگان ۱۴۰۰ هیچی واریز نشد؟؟؟؟؟
    • علیرضا کوهستانی جوان IR ۰۶:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      2 0
      پاسخ
      متاسفانه امتیازی برای مدیران و دبیران که بیشترین خدمت درمناطق محروم و دورافتاده خدمت می‌کنند قائل نشدن با اونهایی که مدرسه شان درب منزلشان است..یه روز صدکیلومتر مثل ما ۶صبح ازخونه بیرون برین و ظهردیرتراز بقیه با یکساعت دیرتربرگردید و چندین سال ادامه داشته باشه..متوجه ظلمی که درحق ما می‌شود میشید ممن
    • IR ۱۰:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      0 0
      پاسخ
      متاسفانه در شهرستان ها افراد تنگ نظر اجازه رسیدن به حق را نمی دهند شما در تهران کاری از تون بر نمیاد.
    • محمد IR ۱۱:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      0 0
      پاسخ
      جناب! معلمی که سی سال خدمت صادقانه داشته و گواه آن رضایت دانش آموز و والدین و مافوق و نمرات ارزشیابی و تقدیرنامه های رنگا و وارنگ بی ارزش است و دنبال تألیف و مدرک سازی نبوده را با چه معیاری ارزیابی و رتبه بندی می کنید تا حقش ضایع نشود؟
    • محمدلایقی IR ۱۲:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      0 0
      پاسخ
      سلام بنده 33سال سابقه خدمت درآموزش وپرورش دارم جزومدرسبن کشوری وعضو مولفین کشوری درتالیف کتب نظام جدیدهنرستان دررشته حسابداری هستم رتبه بنده را2اعلام کرده اندرتبه شاگردشاگردبنده را4اعلام کرده اندجناب وزیربه صراحت اعلام میکنم تاحالا اینجوری پیش همکاران وفامیل وفرزاندانم ترورشخصیت نشده بودم و.....
    • معلم IR ۱۲:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      0 0
      پاسخ
      سلام جناب آقای وزیر محترم بنده باسی ویک سال بازنشسته ۱۴۰۱ میباشم حکم رتبه بنده بارتبه دوبرایم درحکم صادرشده ولی درافزایش حقوق اضافه نشده بخداقسم به زیارت هایی که رفتم دوتاپسروقت زن دارم نیازشدید به این افزایش حقوق دارم ترابخدابه جدامام حسین به دادمابرسی مانیاز به افزایش حقوق رتبه بندی داریم سپاس
    • IR ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      0 1
      پاسخ
      حق بازنشستگان فرهنگی که ده سال منتظر اجرای طرح بودند و همین که بازنشسته شدند این طرح اجرا شد چی حالا یک معلم کم سابقه و تازه کار از یک بازنشسته که سی سال خدمت کرده دریافتی اش بیشتر شده ظلم و بی عدالتی تا کی
    • ابوطالب بذرافشان IR ۱۳:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      0 0
      پاسخ
      سایت اعتراض و بارگزاری مستندات مشکل داره, اول مشکل برطرف کنید بعد بگید حق هرکسی بهش میدیم, سایتی که اجازه بارگزاری بیشترازیکی دومورد مدرک نمیده, چی رو میخواهید بررسی کنید, لطفا فقط حرف نباشه, عمل باشه
    • عسل عزیزی DK ۱۳:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      0 0
      پاسخ
      مدارک باید دوباره بررسی بشه تا افرادی که مدارک جعلی بارگذاری کردند و رتبه بالا آوردن خیلی خوشحالشون نشه مخصوصا کم سابقه ها که اکثرا رتبه های بالا دارن و پر سابقه ها رتبه های پایین دارن
    • IR ۱۳:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      0 0
      پاسخ
      مردو قولش چشم براهیم با عدالت باشید چون حقمان ضایع شده با رتبه ۱کهاز۵تنزل کردیم اون ارزیاب نامروت چه کردباما منتظر بودم معوقه بیادخرج مشکلاتم بکنم اونم نیومد
    • امیر IR ۱۴:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      0 0
      پاسخ
      لطف بفرمایید قسمت ثبت اعتراضات را مجدد فعال نمایید. اشتباهی تیک زده و تایید نموده ایم و الان متوجه شده و کاری از دست ما ساخته نیست .خیلی همکاران این مشکل را دارند .یا به ادارات شهرستان مجوز بدهید بررسی کنند.
    • IR ۱۵:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      1 0
      پاسخ
      سلام واقعا برای جامعه معلمین متاسفم که همیشه بخاطر پرداخت گوشه ای از زحماتشان تیتر خبرها میشوند
    • احمدی IR ۱۵:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      1 0
      پاسخ
      در بارگزاری جدید مدارک‌جدید قبول نمیگند جایگزین مدارک را قبول میکند ، شما را به حرمت این ماه مبارک رمضان این فرهنگیان را در این رتبه بندی ، بیش از این مورد تحقیر قرار ندهید ، و و ،و ، و، بیچاره باز نشسته ها، ، یک لیسانس با مدیریت 30ساله با دو دانشجو نه هزارو پانصد تومان حقوقش است ،
    • بی نام IR ۱۶:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      0 2
      پاسخ
      همشون سروته یک کرباس ...
    • عبداله IR ۱۷:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      0 0
      پاسخ
      بزک نمیر بهار میاد، خربزه و خیار میاد
    • مرتضی IR ۱۷:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      2 0
      پاسخ
      شما حق منه معلم خربد خدمات دو بعداز ۱۲سال بردگی لا حقوق و بیمه‌ههای مسخرتون‌رو بده بعدا رتبه بندی کنین واقعا لعنت بر همتون که همه رو استخدام کروین حتی طلبه مفتخوری که با طرح امین وارد مدرسه شده با کد استخدامی به والله بز نمیدبن دست این طلبه بچرونه چه برسه به تدریس .واقعا خداازتون نگذره
    • IR ۱۷:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      0 0
      پاسخ
      بنده باز نشست مهر ۱۴۰۰ هستم از رتبه خود رضایت نداشتم برام رتبه ۲ زدن اخه کجاش عدالته اعتراض هم نکردم حالا تکلیف اونایی که از عصبانیت اعتراض تو سایت ثبت نکردن چه میشه واگذار کردم به خداوند
    • IR ۱۸:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      1 0
      پاسخ
      چرا به بازنشسته ی معیل زنان توجه نمیشه چطور خرج دوا و دکتر و خرج خانواده وامرار معاش کنه اخه چقد ظلم الهی خانواد هاشون به عاقبت ما دچار شند تا درس غبرتی بشه براشون
    • کاظمی IR ۱۸:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      0 0
      پاسخ
      سلام هماطور که اغلب همکاران گفتن رتبه براساس سنوات و ضمن خدمت و...باشد اگه میخواین معلما ترغیب به فعالیت غیر تدریس (مثل مواردی که در رتبه بندی گذاشتید بکنید مثل اقدام پژوهی و مسابقات و...) کافی یه امتیاز برای این موارد بذارید که هر کس به این سقف امتیاز رسید هر چند سال یکبا تعجیل در رتبه شاملش شود
    • IR ۱۸:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      2 0
      پاسخ
      سلام یه فکری هم برای نیرو های خدماتی کنین این قشر زحمتکش هیچجا دیده نمیشن لطفأ صدای ما را به گوش مسؤلین برسونید
    • ف IR ۲۰:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      1 0
      پاسخ
      سلام ،متاسفم براتون کاری کردین که همه جعل سازی مدرک ،مقاله وکتاب انجام بدن ،
    • بی نام IR ۲۰:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      1 0
      پاسخ
      جناب صحرایی با صحبت و حرف و وعده و وعید هیچی درست نمی‌شود الان امکان بارگزاری مدرک جدید وجود نداره این رو پیگیر باشین با این زمان محدود که گذاشتین
    • IR ۲۱:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      0 0
      پاسخ
      تو را به خدا اگر خدا هم قبول دارید حق فرهنگیان به روز حساب کنید بدید خسته شدیم چرا اینقدر کاسه ی گدایی دادید دست معلمان بیچاره ؟خسته شدیم از این همه نداری کمترین حقوق برای معلمان هست عجب دولتی داریم که هنوز طلب 1400را به معلمان پرداخت نکردن لطفا به فکر خانواده های فرهنگی باشید
    • IR ۲۱:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      0 0
      پاسخ
      باسلام ، پس چرا آقای وزیرمحترم درمورد همکارانی که کارنامه رتبه بندی آتها قابل رویت نیست سخنی برزبان نمیارن یعنی فراموشمان کردن 😔
    • IR ۲۲:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      1 0
      پاسخ
      اعتراض دادیم و منتظریم سایت باز بشه و مدارک بارگزاری کنیم ولی سایت بسته است !!! این یعنی چی ؟؟؟
    • علی IR ۲۳:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      0 0
      پاسخ
      این بنده ی خدالیاقت وزارت رادارد.فقط برای وزارت مردی غیوروفکوروبامرام حاجی بابایی
    • اکبر زالی AE ۰۰:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      با سلام . لطف کنید و به سرپرست محترم بفرمایید که یک سرس لااقل به سامانه بزنه و ببینه که مدرکی که جامونده رو نمیشه بارگزاری کرد و اصلی ترین قسمت اعتراض معلمان که شایستگی عمومی هستش رو نمیشه اعتراض داد ویرایش کرد .
    • فرزانه IR ۰۰:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      ما بازنشستگان ۹۸ خیلی ضرر کردیم خدا ازتان نگذرد حق مارا خوردید بحق این شب عزیز هر کسی بوده خدا نگذرد ۳۰سال کار کردم مثل سال اول کاریها حقوق می گیرم به ما ظلم شد
    • فرزانه IR ۰۰:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      در سال ۹۸بازنشسته شدم.رتبه بندی شامل حال ما نشد از آقای رئیس جمهور محبوب و مردمی توقع نداشتم که مارا دور بریزید ما هنوز نمرد ه ایم دوباره مجبور شدم سرکار بروم ۴ماه حقوق دادندباقی مانده معلوم نیست که کی بدهند
    • بهروز IR ۰۰:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      بنده ۲۹ سوال سابق دارم اشتباه بار گذاری کردم بعد هم اعتراض هم جابجا زدم الان می خواهم مستندات بار گذاری کنم برایم باز نمی‌شود چکار باید کنم
    • DE ۰۸:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      کار شما تحقیر معلمه.حداقل حقوق یه معلم طبق تورم بیست ملیونه
    • معلم IR ۱۰:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      امکان بارگذاری مدارک تازه نیست. مواردی که بخاطر عدم آگاهی کافی نمی دانستیم که بارگذاری کنیم. لطفا این امکان اضافه شود.
    • منتظران عدالت IR ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      مشکل اصلی اعمال سلیقه هست.. همکارط با سابقه پایین و مهارت نسبتا پایین رتبه 4 شده ..همکاری با چه همه فعالیت و جشنواره و مدرس ضمن خدمت شده رتبه 2 و 29 سال سابقه کار .. الن این وضعیت سبب بی اعتمادی شدید در مدارس شده.. بی اعتمادی به مدیر و همکار و..
    • باران IR ۱۱:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
      1 0
      پاسخ
      دانش آموزان عزیز ایران بچهای بیچاره .. با این طرح ها و روش های مسولان.. . با این اعصاب خوردی که برای معلمان درست کردند از شهریور ماه.امسال..دیگه دانش آموزان هیچ جایی در کار اصلی سیستم آموزشی و پژوهشی مد رسه ندارند.. معلم بیچاره فقط بدنبال مدرک.. رضایت مدیر..حتی با دادن پول. افتضاح.. لعنت بر شما
    • 1199648191 IR ۱۲:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      سلام و عرض ادب، خدمت شما آقای صحرایی .خواهش می کنیم این امکان وشر ایط را برای بار گذاری مجددمدارک برای ما معلم ها فراهم شود.چرا باید قسمت مربوط غیرفعال باشد،واقعا حق مامعلم ها ضایع خواهد شد.
    • RO ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      اعتراض فایده نداره .چون هیچ مدرکی نمیشه بار گذاری کرد پس بیخیال می‌شویم
    • ناشناس IR ۱۳:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      جناب صحرایی مدرک مان را درجای دیگری باشد چه حرف مگر معلم که کور که نیست ویا افت سواد هم که ندارد هریک از ما مدرک دکتری داریم پس شما که لحاظ اعمال مدرک مرتبط با تدریس میکنید جای دیگری حرف جا گذاشته شده اگر سوادت بروز باشد مدرک عده ای از ما که غیر مرتبط با تدریس هست جای گلایه نبود.
    • علی IR ۱۴:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      اکثر مدارک بارگذاری شده توسط معلمان جعلی است.من چندسال پیش رتبه ۵ شدم، الان شدم رتبه ۳ .چون مدرک جعلی بار گذاری نکردم...آیا عدالت دین اسلام و مذهب شیعه همینه؟
    • فرهنگی دردمند US ۱۴:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      من فقط یک امتیاز میخوام،برای رتبه بالاتر،گواهی جامانده دارم،برای بارگذاری اما مستندات جدید فعال نیست،این چه اعتراضی هست که نمیشه کاری کرد!؟
    • صفیه شادکانی IR ۱۴:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      باسلام و خداقوت و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در قسمت نتیجه رتبه بندی رتبه بنده قابل مشاهده نیست و اعتراضی هم نمی توانم ثبت کنم
    • IR ۱۴:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      حیف از این عمر که داره با این استرسها به سختی میره
    • IR ۱۵:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      رتبه بندی عادلانه نیست.با سی سال سابقه و مدرک ارشد رتبه ۲ از قبل اعلام می کردید که معلم باید دنبال مدرک سازی و مقاله و ... باشه کیفیت آموزش مهم نیست
    • سلطان IR ۱۵:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      من آقا جان حقم پایمال شده با ۳۵ سال خدمت رتبه ۳ شدم ولی همکاری با سابقه خیلی خیلی کم رتبه ۴ شده اگه رتبم برات که هنوز خوام ماند و گرنه حیف یک دقیقه ماندن در آموزش و پرورش
    • محمد IR ۱۷:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
      1 0
      پاسخ
      جناب مرادی همه که مثل شما یک شبه بلیط بختشان رتبه ی ده هزار میلیارد را نمی برد با رتبه بندی بدترین توهین را به معلمان کردید. تازه استخدام رتبه یک و ۳۰ سال سابقه رتبه ۲ ؟؟؟؟ اما خواص رتبه ۵ و جنابعالی هم چک سفید ( کاش میشد کل دارایی مادی ام در این ۳۰ سال را ندید با یک دهم دارایی شما عوض کنم )مستند
      • رسول GB ۱۱:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۲
        0 0
        درود به شرفت
    • علی IR ۱۷:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      لعنت خدا بر مدیران و ادارات مناطق و ارزیابان خائن با ۲۲سال سابقه تدریس شایستگی های عمومی توسط این ولد زناها برای سابقه های بالا دستکاری شده بخشی که یک مدیر ۵سال سابقه برای معلم ۲۲سال امتیاز پایین داده بعد از اعتراض هم این بخش پیام عدم بارگذاری توسط معلم می دهد شایستگی های عمومی توسط مدیران خائن دستک
    • IR ۲۲:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      من درسامانه رتبه بندی اعتراض زدم ولی تایید نهایی برام ثبت شده با۳۰سال خدمت رتبه ۲برام ثبت شده واعتراض هم ثبت نشده لطفاراهنمایی کنید چکار کنم
    • شهلا IR ۱۲:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۲
      0 0
      پاسخ
      رتبه بندی عادلانه نیست بعد از ۳۰ سال خدمت رتبه ۲ شدم
    • IR ۱۴:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      سلام لطفا رتبه بندی را که به کام معلمان تلخ کردید اصلاح کنید ورتبه ها براساس سنوات ،ارزشیابی پایان سال،ًمن خدمت،اشویقی،مدرک تحصیلی که واضع ومشخص است قراردهید وبقیه بندها لزومی ندارد معلمی که بالای بیست سال است در رتبه ۵ قراردهید چون بدون زحمات چندین ساله همکار از دست داده اید وانگیزه را ازاو گرفته
    • IR ۱۴:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      دوباره سامانه باز کنید تا مدارک را با گزاری کنیم
    • ف IR ۱۵:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      با سلام ...لطفا رتبه بندی رو براساس سابقه ی کار ومدرک تحصیلی بدید این ظالمانه است من با ۲۰‌ سال سابقه رتبه ی ۲ باشم و یکی از دوستان با ۷ سال سابقه رتبه ی ۴ باشد تنها به دلیل اینکه کتابی تالیف کرده خواهشا رسیدگی کنید اصلا این بساط مسخره بازی روجمع کنید بیشتر از این ظلم نکنید
    • ناشناس IR ۱۵:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۴
      0 0
      پاسخ
      سلام وزیرگرامی لطفاً حق مارا پایمال نکنید من باسی سال سابقه ولیسانس رتبه ۱شدم و نمی‌دانستم که مدارک راکجا و چگونه بارگذاری کنم بندهای رتبه بندی را تغییر و اصلاح کنید تا عدالت برای همه برقرار بشه
    • محمد IR ۱۳:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
      0 0
      پاسخ
      سلام با هجده سال سابقه کار تو مناطق محروم، همچنان منتظر نمایش کارنامه رتبه‌بندی و ثبت اعراضم.
    • نیک IR ۱۳:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
      0 0
      پاسخ
      سلام جناب دکتر اینجانب با۳۲سنوات رتبه ۳ شدم درصورتیکه رتبه ۵راحق مسلم خودمیدانم
    • نیک IR ۱۳:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
      0 0
      پاسخ
      سلام تاکنون کارنامه رتبه تعدادزیادی ازهمکاران صادر نشده یعنی عملا امکان اعتراض هم ندادن تکلیف چیه

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