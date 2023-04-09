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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۱:۴۷

امام جمعه کرمانشاه:

راهپیمایی روز جهانی قدس نشان دهنده انزجار مسلمانان از اسرائیل است

راهپیمایی روز جهانی قدس نشان دهنده انزجار مسلمانان از اسرائیل است

کرمانشاه- امام جمعه کرمانشاه با اشاره به شکست برنامه های استکبار جهانی در منطقه، گفت: راهپیمایی روز جهانی قدس نشان دهنده انزجار مسلمانان از اسرائیل است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما پیش از ظهر یکشنبه در جلسه برنامه ریزی یوم الله روز جهانی قدس و نماز عبادی سیاسی عید سعید فطر که در دفتر نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد، اظهار کرد: شکست اسرائیل اگر اتفاق بیافتد که قطعاً اتفاق خواهد افتاد و همه می‌دانند که شکست اسرائیل نزدیک است، مسئله مهمی است که در ابتدای مبارزات انقلابی امام خمینی (ره) به آن پرداخته شد.

وی افزود: در دوران شاهنشاهی و همان سال‌هایی که ۱۳ یا ۱۴ سال از عمر اسرائیل گذشته بود چنان برای اسرائیل تبلیغ می‌کردند که حتی میوه از آنجا باید بیاید و یا برای درمان بیماری‌ها باید به اسرائیل رفت و امام راحل (ره) تاکید کرد که اگر هریک از مردم یک ظرف آب بریزند اسرائیل را آب خواهد برد.

امام جمعه کرمانشاه تصریح کرد: امام خمینی (ره) آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را روز قدس نامید تا حقیقت این رژیم برای دنیا مشخص شود و رژیم صهیونیستی اکنون نفس‌های آخر خود را می‌کشد.

وی ادامه داد: استکبار جهانی اسرائیل را به منطقه آوردند تا به نفت و گاز کشورهای اسلامی برسند و آمریکا هر زمان فکر کند که دیگر این رژیم قابل استفاده نیست حذفش می‌کند و مقام معظم رهبری بارها تاکید داشته و دارند که به اینها اعتماد نکنید.

علما خاطر نشان کرد: امام خمینی (ره) اسرائیل را در همان سال ۱۳۴۲ هم ردیف مبارزات انقلابی قرار داد و و قبل از ۱۵ خرداد طلبه‌هایی که برای سخنرانی می‌رفتند آنها را به ساواک می‌بردند و از آنها امضا می‌گرفتند که علیه شاه و علیه اسرائیل و علیه سیاست حرفی نزنند و این بود که امام خمینی (ره) اسرائیل را معرفی کرد که همه بدانند ظالم ترین حکومت رژیم صهیونیستی است و این رژیم بیت عنکبوتی بیشتر نیست و با آدم‌کشی و تخریب خانه‌ها خود را حفظ کرده است.

امام جمعه کرمانشاه بر پایی هرچه باشکوه‌تر راهپیمایی روز قدس تاکید کرد و گفت: باید برای نسل جوان امروز این روز تعریف شود و مراسم راهپیمایی روز قدس با شکوه و عظمت برپا شود.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران امروز یک قدرت بزرگ در دنیا است که خواسته و ناخواسته، گفته و نگفته همه کشورها به سمت آن حرکت می‌کنند و آمریکا قدرت ایران را می فهمد و جرأت ندارد که دست از پا خطا کند و این عظمت و بزرگی ایران باید برای نسل امروز بیان شود تا بدانند چه بوده‌ایم و چه هستیم.

کد مطلب 5750351

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    نظرات

    • محمودزاده IR ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      1 0
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      اگر قدس متعلق به مسلمانان است پس چرا صدا وسیمای جمهوری اسلامی سریال حضرت یوسف را که از فرزندان حضرت اسرائیل است ساخت و به نحو احسن پخش کرد اینک قبر او بعنوان یکی از پیامبران بنی اسرائیل در قدس قرار دارد و حکومت او مصادف است با حکومت مادها در ایران باستان
    • ناشناس IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      1 0
      پاسخ
      با با این فلسطین شده بلای سرمون به فکر ملت باشید مرغ کیلوی 85هزار تومان 7596

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